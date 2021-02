Condividi su

Cosa cambierà con il Nuovo Dpcm del Governo Draghi. Regole e zone

Cosa cambierà con il Nuovo Dpcm sull’epidemia di Covid? In arrivo il primo provvedimento del Governo Draghi sulle restrizioni anti-contagio: confermata la stretta “a diverse velocità” ma con qualche spiraglio di riapertura per alcune attività economiche. Ecco le regole fondamentali a seconda della fascia di rischio.

Nuovo Dpcm: in zona rossa chiudono barbieri e parrucchieri

Una delle novità principali del Nuovo Dpcm sull’epidemia di Covid che resterà in vigore tra il 6 marzo e il 6 aprile, cioè fino a dopo Pasquetta, riguarda barbieri e parrucchieri: nel provvedimento si dispone la chiusura di tute le attività inerenti ai servizi alla persona nei territori posti in zona rossa. Confermato il divieto di spostamento tra le regioni, fino al 27 marzo, tranne in casi legati a lavoro, salute, necessità urgenti, rientro presso la propria abitazione: si potranno raggiungere le seconde case in zona gialla o arancione (anche oltrepassando i confini regionali), nelle stesse confermata anche la “deroga alle visite” (non attiva, invece, in zona rossa).

Ancora chiusi i ristoranti, rivedono la luce teatri e cinema

Niente da fare per quanto riguarda i ristoranti: inascoltate alla fine le richieste delle regioni per la riapertura serale, dunque, resta confermato l’orario di chiusura alle 18 (asporto fino alle 22 per i servizi di ristorazione). Chiusura confermata anche per palestre e piscine. Con il nuovo Dpcm, d’altra parte, vedono uno spiraglio di luce cinema, teatri, musei, sale concerto e, in generale, luoghi culturali all’aperto dove si possa mantenere la distanza di sicurezza: potranno riaprire dal 27 marzo a seguito del varo di nuove linee guida.

Con il nuovo Dpcm irrigidite le regole anche in zona bianca

Ancora nessuna regione è riuscita a raggiungere la zona bianca: attualmente solo la Sardegna si avvicina ai livelli di contagio necessari. Il nuovo Dpcm interviene comunque a irrigidire le regole da rispettare e, nello specifico, dispone lo stop a discoteche, fiere e congressi anche per i territori che fanno ingresso nella fascia di rischio più permissiva.

Scuole e modifiche al sistema dei “colori”

Il nuovo Dpcm si concentra anche sulla scuola: restano in presenza solo scuole dell’infanzia, elementari e medie, tuttavia, si torna in classe anche alle scuole superiori nella misura di almeno il 50% e di non più del 75% delle classi. Infine, con l’ultimo provvedimento sull’epidemia si istituisce presso il Ministero della Salute anche un tavolo tecnico che si occuperà di ridefinire i parametri per la valutazione del rischio che determinano il passaggio tra zone di colore diverso.

