Curriculum studente: cosa cambia per l’Esame di Maturità 2021.

È stata fissata la data per l’esame di maturità 2021, tante le novità per l’esame tra cui il curriculum studente. Vediamo insieme in cosa consiste.

Il 16 Giugno 2021 si terrà il tanto atteso e temuto esame di maturità 2021, che quest’anno si svolgerà con un colloquio orale in presenza a partire dalla discussione di un elaborato su un argomento assegnato a ciascun candidato dal Consiglio di Classe entro il 30 aprile. Al centro delle novità dell’esame di maturità 2021 anche il curriculum studente, in che cosa consiste?

Il curriculum studente è l’insieme delle certificazioni, delle attività extrascolastiche (come ad esempio corsi, webinar, volontariato e attività sportive) e del percorso formativo dello studente. Il CV studente sarà diviso infatti in tre parti principali: Istruzione e Formazione, Certificazioni e Attività Extrascolastiche. Quando il candidato avrà sostenuto l’esame di maturità il suo curriculum studente sarà allegato al diploma, pronto per l’uso.

Come compilare il curriculum studente?

Il curriculum studente può essere compilato digitalmente attraverso la pagina web curriculumstudente.istruzione.it. L’accesso è consentito sia alle scuole, che hanno la possibilità di visualizzare e eventualmente integrare o modificare il curriculum studente, sia ai singoli studenti che hanno il compito di compilare il curriculum soprattutto per quanto riguarda la parte relativa alle attività extrascolastiche.

Per accedere al sito bisogna ottenere le credenziali quindi gli studenti e le studentesse dovranno effettuare la registrazione nell’area riservata sul portale del Miur (Ministero dell’Istruzione) inserendo il codice fiscale, i dati anagrafici e un indirizzo di posta elettronica, poi la segreteria scolastica abiliterà il singolo studente.

Il curriculum verrà aggiornato con i crediti scolastici subito prima dell’esame di maturità 2021 e sarà oggetto di valutazione da parte della commissione esaminatrice. Attenzione perchè quest’anno, a differenza dello scorso, i professori, e più nello specifico i rispettivi Consigli di Classe, possono non ammettere all’esame gli studenti dell’ultimo anno. Non rimane che augurare un grande in bocca al lupo a tutti i ragazzi che iniziano a prepararsi per questa grande prova!