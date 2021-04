Offerte aprile 2021 Iliad e operatori virtuali: migliori tariffe internet mobile

Condividi su

Ti hanno consigliato di passare a un operatore virtuale perchè hanno offerte economiche e convenienti, ma non sai quale scegliere? Abbiamo raccolto per te le offerte aprile 2021 Iliad, Ho-mobile e Kena mobile.

Iniziamo il nostro elenco di offerte aprile 2021 da Iliad con l’offerta GIGA 100 : 100 GB, Minuti e SMS illimitati a 9,99 € al mese. Vediamo cosa è incluso nell’offerta di Iliad: 100 GB in 5G – se disponibile – superati i 100 GB si naviga al costo di 0,90 €/100MB; i minuti e gli SMS sono illimitati verso fissi e mobili in Italia; in Europa, invece, l’offerta prevede Minuti e SMS illimitati più 6 GB dedicati al roaming Europa (bisogna consultare l’elenco dei paesi inclusi); infine la parte internazionale prevede minuti illimitati verso i fissi e mobili internazionali in oltre 60 destinazioni (consultare maggiori info).

Offerte Aprile 2021 Iliad, Ho-Mobile e KenaMobile

Passiamo alle offerte di aprile 2021 di Ho-mobile, l’operatore virtuale legato al gruppo Vodafone: per clienti Iliad – Fastweb – Coop Voce e altri l’offerta prevede 70 GB + Minuti e SMS illimitati per 5,99€ al mese. Più il costo di attivazione e della SIM di 0,99€. Seconda offerta di aprile 2021 proprio per i clienti Iliad, Fastweb, Poste Mobili e altri: 100 GB + Minuti e SMS illimitati a 7,99 € al mese. Più il costo di attivazione e della SIM di 0,99€. Per i clienti Tim, WindTre, Vodafone e VeryMobile: 50 GB + Minuti e SMS illimitati a 12,99 € al mese, SIM e attivazione a partire da 9,99€. Infine, per i nuovi numeri Kena Mobile e Daily Telecom: 70 GB + SMS e minuti illimitati a 8,99 € al mese, costo SIM e attivazione 9,99€.

Vediamo le offerte aprile 2021 Kena Mobile: 100 GB e minuti + SMS illimitati per 9,99 € al mese. Attivazione, SIM e consegna Gratis per clienti Iliad, Poste Mobili, Lycamonile, Coop, Ho-Mobile, Fastweb e altri. La rete è 4G di Tim.