Offerte aprile 2021 Tim, Vodafone WindTre: tariffe per internet mobile

Vorresti cambiare gestore telefonico, ma non sai qual’è l’offerta aprile 2021 migliore? Vediamo insieme tutte le offerte disponibili per Tim, Vodafone e WindTre.

Iniziamo dalle offerte aprile 2021 di Wind, al primo posto troviamo l’offerta START, per i nuovi clienti limited edition: 11,99 € al mese per 20 Giga, minuti illimitato e 200 sms; segue MEDIUM, 12,99€ al mese per 30 GIGA, minuti illimitati e 200 sms; infine LARGE 14,99 € al mese per 50 GIGA, minuti illimitati e 200 sms. Disponibili anche le due offerte XLARGE e UNLIMITED, per la prima il prezzo è di 16,99 € al mese per 100 GIGA, minuti illimitati e 200 sms, mentre per Unlimited il prezzo è di 29,99 € al mese per Giga e minuti illimitati e 200 sms.

Le offerte aprile 2021 Vodafone, Tim e WindTre

Passiamo alle offerte aprile 2021 Vodafone, al primo posto (per economicità) troviamo l’offerta Vodafone Facile, 12,99 € al mese per 4 Giga + minuti e sms illimitati. Attenzione però perchè Vodafone offerte giga illimitati sulle app chat e web voice, come Whatsapp, Skype e Messenger. Seconda offerta disponibile Shake it easy, 14,99 € al mese per 60 giga + minuti e sms illimitati, anche qui giga illimitati per le app social, chat, mappe e musica (si, anche spotify). L’offerta Red, infine, è scontata proprio per il mese di aprile 2021: 40 GIGA (invece di 20) + minuti e sms illimitati, giga illimitati le app social, chat, mappe e musica il tutto per 18,99 € al mese, invece che 24,99 €.

Infine le offerte Tim aprile 2021: Supergiga 20 & TimMusic – 9,99 € al mese per 20 Giga e Tim Music; Tim Young Student Edition, under 25, con 11,99 € al mese 40 GIGA, e giga illimitati per social, chat e musica, minuti e sms illimitati e tim music incluso. Infine, Tim Advance 4.5G, per 19,99€ al mese hai 40 Giga veloci, minuti e sms illimitati e tim music incluso.