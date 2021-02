Condividi su

Tribes of Europa: trama, cast e puntate della serie tv Netflix

Amate le storie di fantascienza? Allora non lasciatevi scappare l’avvincente Tribes of Europa. Il telefilm post apocalittico, disponibile su Netflix dal 19 febbraio 2021, è nella classifica dei contenuti più visti della piattaforma e sembra avere tutte le carte in regola per conquistare il pubblico, sempre alla ricerca di opere accattivanti, in grado di stimolare l’immaginazione.

La serie tv tedesca, ideata e diretta da Philip Koch che ne ha curato anche la sceneggiatura assieme a Jana Burbach e Benjamin Seiler, ha potuto contare sulla fotografia di Christian Rein mentre le musiche sono state affidate a Clinton Shorter. Ma non perdiamo tempo, scopriamo insieme le incredibili avventure che attendono i protagonisti di Tribes of Europa!

Tribes of Europa: trama e puntate della serie tv Netflix

La serie tv Tribes of Europa, composta da sei puntate, è ambientata in un futuro post apocalittico più precisamente nel 2074. La fine del mondo, come era stato precedentemente concepito, è avvenuta quarantacinque anni prima quando un misterioso blackout si è abbattuto sulla terra e quest’ultima, già devastata da aspri conflitti politici, è stata suddivisa in piccolissimi stati che hanno iniziato a lottare tra di loro per la supremazia.

Nulla sembra poter cambiare le sorti di pianeta, oramai sprofondato nel caos, ma tre fratelli, dopo aver recuperato un cubo da inserirsi poteri, decidono di cambiare il destino del mondo. Riusciranno i protagonisti a portare a termine l’ardita impresa?

Il cast della serie tv Netflix

In Tribes of Europa Henriette Confurius interpreta Liv mentre Emilio Sakraya è Kiano. David Ali Rashed veste i panni di Elja, Melika Foroutan quelli di Varvara e Oliver Masucci è Moses. Robert Finster ricopre il ruolo di David, Benjamin Sadler quello di Jakob e Ana Ularu è Grieta.

Inoltre Jeanette Hain è Amena e Michaël Erpelding è il pilota atlantideo.

Hanno partecipato alla miniserie tv anche James Faulkner nelle vesti del generale Francis F. Cameron, Johann Myers in quelle di Bracker e Klaus Tange è Mark. Infine Sebastian Blomberg recita la parte di Yvar e Jannik Schümann quella di Dewiat.

