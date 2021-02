Condividi su

Lockdown Italia: dove sono le zone rosse locali. L’elenco

Lockdown Italia: il Governo Draghi muove i primi passi nella gestione dell’epidemia. Nonostante le richieste di modifica provenienti dalle regioni, il sistema “a colori” resterà in vigore con tutta probabilità anche dopo marzo, alla scadenza dell’ultimo Dpcm. Intanto, si punta sull’imposizione delle micro zone rosse: ecco dove sono state attivate.

Lockdown Italia: dove sono le micro zone rosse?

Lockdown Italia: preoccupa sempre di più gli esperti la diffusione delle varianti del nuovo coronavirus. Per contrastare l’espansione dei focolai che stanno comparendo, soprattutto, al Nord l’arma principale è allo stato dei fatti l’imposizione di micro zone rosse: in questi casi le restrizioni più rigide alla circolazione e all’interazione sociale vengono mirate su una singola città o una provincia. Ecco dove si trovano:

Lockdown Italia: la situazione al Nord

Lockdown Italia – la situazione al Nord:

Lombardia

Tutta la provincia di Brescia in questo momento si trova in una zona arancione “rafforzata” (oltre alle restrizioni della zona arancione, appunto, sono chiuse anche le scuole ed è vietato recarsi nelle seconde case). Quest’ultima è stata imposta anche in 8 comuni della Provincia di Bergamo e in uno di quella di Cremona. Sempre in Lombardia, a causa della variante inglese, sono in zona rossa (almeno fino a ad oggi 24 febbraio) i comuni di Bollate (Milano), Castrezzato (Brescia), Viggiù (Varese), Mede (Pavia).

Emilia Romagna

In Emilia Romagna è stata imposta una zona arancione “scuro” – in pratica, le regole sono le stesse della zona arancione “rafforzata” in Lombardia – per 14 comuni serviti dall’Ausl di Imola, durerà dal 25 febbraio e fino al 14 marzo.

Liguria

In Liguria (regione in zona arancione) sono sottoposte a restrizioni più rigide (scuole chiuse) rispetto agli altri i comuni di Ventimiglia e Sanremo.

La situazione al Centro-Sud

Lockdown Italia – la situazione al Centro-Sud:

Abruzzo

In Abruzzo sono in zona rossa fino al 28 febbraio le provincie di Chieti e Pescara e, dal 25 febbraio al 7 marzo, 6 comuni della Provincia de L’Aquila.

Umbria

In Umbria sono in zona rossa l’intera provincia di Perugia e alcuni comuni di quella di Terni.

Molise

Un comune su 4 in Molise (zona arancione) si trova in zona rossa fino ad almeno il 7 marzo.

Toscana

Si trova in zona rossa il comune di Cecina, provincia di Livorno.

Lazio

In zona rossa il comune di Torrice, nel Frusinate

Sicilia

È scattata la zona rossa per due comuni vicini della provincia di Palermo San Cipirello e San Giuseppe Jato.

