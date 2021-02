Condividi su

Pensioni ultime notizie: accredito marzo, le date ufficiali

Pensioni ultime notizie: il Capo Dipartimento della Protezione Civile Angelo Borrelli ha firmato l’Ordinanza n. 740 del 12 febbraio 2021: qui sono elencate le date di accredito di pagamento delle pensioni relative alle mensilità di marzo, aprile e maggio. Giunti a metà febbraio, infatti, ci si chiedeva se anche a marzo, come però era plausibile, l’accredito della pensione presso le Poste venisse scaglionato su più date in base all’iniziale del cognome, come già avvenuto nei mesi precedenti per evitare assembramenti durante un periodo critico sotto l’aspetto sanitario. Anche per i prossimi tre mesi, dunque, il pagamento degli assegni per chi ha l’accredito presso le Poste sarà anticipato.

Per quanto riguarda la mensilità di febbraio, il pagamento partirà martedì 23 febbraio e terminerà lunedì 1° marzo 2021. Anche la mensilità di aprile sarà anticipata, con gli accrediti che inizieranno venerdì 26 marzo e finiranno giovedì 1° aprile. Allo stesso modo la mensilità di maggio sarà anticipata agli ultimi giorni di aprile: si partirà da lunedì 26 aprile e si terminerà la mattina di sabato 1° maggio 2021 (gli uffici postali, a differenza della banche, sono infatti operativi il sabato mattina).

Ora si attende il calendario ufficiale dell’Inps con le date e la ripartizione per iniziale del cognome. A breve dovrà uscire una nota ufficiale da parte dell’Inps. Volendo ipotizzare un calendario (ma attendiamo notizie ufficiali), l’elenco potrebbe ricalcare quello dei mesi precedenti: A-B il 23 febbraio; C-D il giorno seguente: E-K il 25 febbraio; LO il 26, P-R il 27 mattina e S-Z lunedì 1° marzo.

Non cambia invece nulla per chi ha l’accredito della pensione presso la banca: qui il pagamento avviene il primo giorno bancabile del mese, che in questo caso è lunedì 1° marzo. Ad aprile il primo giorno bancabile resta giovedì 1° aprile, mentre a maggio, essendo il 1° festivo, cadrà lunedì 3 (il 2 infatti è domenica).

