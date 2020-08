Condividi su

The Umbrella Academy 2: trama, cast, anticipazioni serie tv. Quando esce

Ieri 31 luglio 2020 il catalogo di Netflix si è arricchito con il debutto della seconda stagione di una serie tv: stiamo parlando di The Umbrella Academy. Lo show si basa sull’omonimo fumetto nato da un’idea di Gerard Way, frontmant del gruppo musicale My Chemical Romance. La seconda stagione dello show conterà un totale di 10 episodi, tutti dalla durata variabile tra i 50 e i 60 minuti. Lo showrunner Steve Blackman ha tutte le intenzioni di rimanere fedele al materiale originale e stando a quanto riferito da Gerard Way, quest’ultimo ha intenzione di concludere la storia in 8 volumi, ragion per cui è probabile che la serie avrà lo stesso numero di stagioni. Way, inoltre, ha già anticipato a Blackman cosa accadrà nei capitoli successivi, per cui i fans possono godersi questa nuova stagione di The Umbrella Academy a cuor leggero, consapevoli che c’è la possibilità di un roseo futuro.

Il secondo capitolo dello show è dunque attualmente disponibile su Netflix e sarà possibile per chiunque scoprire le nuove puntante semplicemente collegandosi alla piattaforma.

Ricordiamo, inoltre, che al momento il colosso dello streaming non offre più la possibilità di iscriversi al sito mediante il mese di prova gratuita: per poter accedere ai titoli presenti sul catalogo di Netflix sarà dunque necessario scegliere uno dei pacchetti disponibili e abbonarsi al servizio.

Prima di passare ai dettagli della trama e del cast di The Umbrella Academy 2 possiamo dare un’occhiata al trailer della seconda stagione; lo proponiamo qui di seguito in lingua originale.

The Umbrella Academy Season 2 | Official Trailer | Netflix

The Umbrella Academy 2: la trama

L’obbiettivo della famiglia di supereroi nella seconda stagione dello show sarà prima di tutto quello di salvare Vanya dai suoi poteri distruttivi e, in un secondo momento, evitare l’Apocalisse. L’Organizzazione, dal canto suo, farà tutto ciò che è in suo potere per portare il Mondo alla distruzione e “proteggere” la linea temporale originale. Resta da scoprire in quale epoca temporale Numero 5 abbia portato la sua famiglia e cosa accadrà da quel momento in poi all’interno del gruppo.

Il cast della serie tv

Vediamo ora chi sono gli attori principali di The Umbrella Academy 2 e quali personaggi interpretano all’interno dello show: Colm Feore veste i panni di Sir Reginald Hargreeves/Monocolo; Tom Hopper nel ruolo di Luther/Numero 1/ Spaceboy; David Castañeda è Diego/ Numero 2/Kraken; Emmy Raver–Lampman interpreta Allison/Numero 3/Voce; Robert Sheehan veste i panni di Klaus/Numero 4/Medium; Aidan Gallagher nel ruolo di Il Ragazzo/Numero 5; Justin H. Min è Ben/Numero 6/Horror; Ellen Page interpreta Vanya/Numero 7/ Violino Bianco.

