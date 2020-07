Condividi su

Elite 4: trama, cast, anticipazioni serie tv. Quando esce su Netflix

A fine maggio 2020 il colosso dello streaming Netflix ha ufficialmente confermato il rinnovo di una serie tv: stiamo parlando di Elite. Lo show spagnolo ha raggiunto rapidamente un grande successo, sfruttando l’onda generata da La Casa di Carta, al punto che la N rossa ha deciso di scommettere ancora una volta sul titolo.

Carlos Montero, uno dei creatori della serie, ha voluto rasserenare i fan spiegando che di materiale per Elite ce n’è in abbondanza, addirittura per produrre altri capitoli; di seguito le parole ufficiali:

“Penso che noi tutti, e non solo io e Dario, tra scrittori, registi, attori e tutta la squadra tecnica, siamo molti uniti. Penso che abbiamo creato un universo molto bello e sarebbe un peccato [non avere una quarta stagione], no? Se abbiamo materiale per più stagioni perché non farle. Credo che ci sarà.“

Al momento, sul catalogo di Netflix, sono disponibili le prime tre stagioni della serie tv; per chiunque volesse recuperare il titolo basterà collegarsi sul sito e accedere al servizio.

Ricordiamo che al momento il colosso dello streaming non offre più la possibilità di iscriversi al sito mediante il mese di prova gratuita: per poter accedere alla piattaforma sarà dunque necessario scegliere uno dei pacchetti disponibili e abbonarsi.

Cerchiamo ora di scoprire qualche dettaglio in più a proposito della trama e del cast dello show.

Elite 4: la trama

Al momento non ci sono particolari informazioni per quanto riguarda la trama del quarto capitolo dello show e fare ipotesi è ancora più difficile dal momento che la terza stagione ci ha lasciati con un finale piuttosto conclusivo. L’unico scenario plausibile ci porta a considerare la possibilità di una nuova avventura sorretta da alcuni cambiamenti all’interno del cast. Non appena ci saranno notizie ufficiali sulla trama degli episodi inediti provvederemo ad aggiornarvi.

Il cast della serie tv

Come su scritto, ci saranno dei cambiamenti all’interno del cast di Elite per dar vita a nuove storie all’interno dello show; tra i nomi confermati figurano Carla Diaz, Manu Rios, Martina Cariddi e Diego Martín, ma, per il momento, non si sa ancora nulla per quanto concerne i personaggi da loro interpretati.

