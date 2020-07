Condividi su

Serie tv Amazon Prime agosto 2020: calendario uscite e quali vedere

Andiamo a scoprire le serie tv in uscita su Amazon Prime Video nel mese di agosto 2020. In questo articolo ci soffermeremo solo sulle serie televisive in uscita, e non anche sui lungometraggi. Se siete appassionati di serialità televisiva, dunque, preparatevi a segnare le seguenti date sul calendario. Ecco le novità più importanti in arrivo su Amazon Prime Video questo mese.

Serie tv Amazon Prime Video 2020: le nuove uscite

Agosto è tempo di ferie, ma il catalogo di Amazon Prime Video continua a includere titoli vecchi e nuovi. In arrivo serie classiche da vedere o riscoprire, come 24, che sarà disponibile sulla piattaforma streaming a partire da sabato 1° agosto con tutte e 8 le sue stagioni. Seguiremo dunque le giornate in tempo reale dell’agente federale Jack Bauer in un mix di adrenalina, suspense e action puro.

Sempre sabato 1° agosto su Amazon Prime Video sbarcherà anche Misfits, la serie comedy dal retrogusto supereroistico in salsa britannica: nel cast spicca anche un volto noto di Game of Thrones (quando Il Trono di Spade era solo un libro). Un gruppo di ragazzi costretti ai lavori socialmente utili scopre di avere dei superpoteri in seguito a una tempesta.

Chi ama le trasmissioni sui veicoli avrà pane per i suoi denti: nello stesso sabato sbarcano anche le ultime stagioni di Top Gear (15-22).

Serie tv agosto 2020: calendario date e uscite. Quali vedere

Passiamo quindi a mercoledì 5 agosto, giorno in cui approderà la 1° stagione della serie The Head, tra le novità più attese di questo mese. La serie racconta di una squadra di ricerca (Polaris VI) che si trasferisce al Polo Sud all’inizio del lungo inverno semestrale. La primavera successiva, però, i membri del team sono tutti morti o dispersi.

Infine arriviamo a venerdì 14 agosto, giorno di uscita di World’s Toughest Race: Eco-Challenge Fiji, serie composta da 10 episodi che segue 330 concorrenti provenienti da 30 paesi e suddivisi in 66 squadre impegnati in una gara di sopravvivenza sullo sfondo suggestivo delle Fiji.

