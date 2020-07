Condividi su

Serie tv agosto 2020: calendario date e uscite. Quali vedere

Sono diverse le serie tv in uscita ad agosto 2020: tra graditi ritorni e novità assolute, non disdegneremo di elencare anche serie documentarie molto interessanti che risultano utili nell’offrirci un’altra visione del mondo. Tra i prodotti più attesi del mese c’è sicuramente la novità Lovecraft Country, nonché la quinta stagione di Lucifer. Andiamo a vedere quando e cosa esce questo mese nel panorama delle serie televisive.

Serie tv inizio agosto 2020: le uscite principali (dal 3 al 14)

Lunedì 3 agosto esce su Netflix la 1° stagione di Immigration Nation, serie documentaristica nella quale si pone l’attenzione sui processi e gli errori legati all’immigrazione negli Stati Uniti.

Il giorno dopo, martedì 4 agosto, segnaliamo un’altra docuserie interessante, Un mondo di misteri, che altro non è che una trasposizione sul piccolo schermo direttamente da YouTube del programma di Felipe Castanhari, che approfondisce tematiche scientifiche e non solo.

Giovedì 6 agosto, sempre su Netflix, uscirà la terza stagione della serie post-apocalittica The Rain, mentre lunedì 10 agosto su Sky Atlantic e Now Tv è in uscita la seconda stagione di Save Me, incentrato su un disoccupato di mezza età alla ricerca della figlia tredicenne scomparsa.

Venerdì 14 agosto è un giorno interessante in fatto di uscite: su Apple Tv esce la serie comedy Ted Lasso, incentrata su un coach di football che insegna in un piccolo college del Kansas e che si ritrova catapultato in Inghilterra a guidare una squadra nel calcio professionista.

Nello stesso giorno, ma su Amazon Prime Video, usciranno gli episodi di World’s Toughest Race: Eco-Challenge Fiji 2020, incentrata su 330 concorrenti provenienti da 30 Paesi diversi e raggruppati in 66 squadre impegnate in una gara di sopravvivenza sui suggestivi sfondi naturali delle isole Fiji.

Serie tv agosto 2020: le uscite dal 16 al 30

Passando a domenica 16 agosto, su HBO debutterà una delle novità più interessanti in materia di serie tv: Lovecraft Country, ispirato all’omonimo romanzo di Matt Ruff pubblicato nel 2016 e che parla della ricerca di Atticus Freeman, in viaggio per l’America con l’amica Laetitia e lo zio George, alla ricerca del padre scomparso.

Venerdì 21 agosto su Netflix sarà il turno di Hoops, una sitcomedy animata incentrata sulle vicissitudini di un allenatore di basket dalla personalità un po’ particolare che insegue, grazie al suo lavoro, la svolta della propria vita.

Nello stesso giorno, sempre sulla piattaforma Netflix, uscirà la quinta stagione di Lucifer.

Sabato 22 agosto esce un prodotto interessante sulla piattaforma americana Freeform, dal titolo Love in the Time of Corona: si tratta di una breve miniserie (solo quattro episodi) girata con mezzi tecnologici “a distanza” dalle case dei protagonisti durante il periodo del lockdown e che ha come tema centrale l’amore e il contatto (o meglio, la sua assenza).

Infine, concludiamo con una serie televisiva in uscita su Showtime domenica 30 agosto 2020: Love Fraud è una serie documentaria che racconta la storia del truffatore Richard Scott Smith, ladro d’amore, di vita e di risparmi di alcune donne del Midwest che poi si affidano a una cacciatrice di taglie per avere la propria vendetta.

