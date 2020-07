Condividi su

Coronavirus ultime notizie: chi è il giocatore del Siviglia positivo?

Coronavirus ultime notizie: un giocatore del Siviglia è risultato positivo. La squadra spagnola sarà impegnata negli ottavi di finale di Europa League contro la Roma il prossimo 6 agosto a Duisburg, in Germania. La società ha preso tutte le precauzioni del caso, seguendo il protocollo di sicurezza e testando tutti i giocatori e lo staff della squadra, nonché sanificando il centro sportivo.

Coronavirus ultime notizie: giocatore del Siviglia positivo, ecco chi è

Chi è il giocatore del Siviglia risultato positivo al test Covid-19? Inizialmente non è stato diffuso il nome, ma nella serata di ieri è stato lo stesso giocatore a rassicurare tutti sulle sue pagine social. Si tratta del serbo Nemanja Gudelj: il centrocampista di Belgrado ha affidato la notizia ai suoi social. “Buongiorno a tutti. Confermo di essere risultato positivo al Covid-19. Vi informo che mi sento benissimo e che non ho alcun sintomo. Spero di poter raggiungere presto i miei compagni e giocare con loro in Europa League. Vi abbraccio tutti”.

Siviglia-Roma di Europa League in programma il prossimo 6 agosto: si giocherà comunque?

La società, come scritto in precedenza, ha adottato tutti gli interventi e le misure di sicurezza da prendere in casi come questi, seguendo il protocollo imposto dal Paese. Oltre alla sanificazione del centro sportivo, è stato eseguito il doppio tampone a tutto il personale della società: il primo tampone ha già dato risultato negativo per tutti, mentre per il risultato del secondo tampone bisognerà attendere la giornata di oggi. Qualora anche il secondo risultato fosse negativo per tutti, la squadra riprenderà gli allenamenti in giornata, in vista dell’incontro di Europa League contro la Roma in programma tra una settimana, giovedì 6 agosto 2020 alle ore 18.55. Ovviamente Gudelj non prenderà parte alla partita e farà il tifo per i suoi compagni da casa.

