Coronavirus ultime notizie: covid non è epidemia stagionale per l’Oms

Coronavirus ultime notizie: probabilmente non ci sarà una seconda ondata di Covid-19. Presumibilmente ci sarà un’unica grande ondata, quella che sta investendo il mondo, con diversa forza e in differenti Paesi, e che ci dice che il virus circola ancora, è tra noi e difficilmente sparirà con l’estate. A illustrare gli ultimi aggiornamenti sul coronavirus è stata la dottoressa Margaret Harris, portavoce dell’Organizzazione mondiale della Sanità, in occasione di un briefing virtuale a Ginevra. Nel corso dell’intervento la dottoressa ha invitato ad applicare misure per rallentare la trasmissione del virus, che ultimamente si sta diffondendo tramite raduni di massa e assembramenti sociali.

Coronavirus ultime notizie: Covid-19, “unica grande ondata”

“La gente sta ancora pensando alle stagioni”, ha affermato la Harris. “Quello di cui tutti abbiamo bisogno è capire che si tratta di un nuovo virus che si comporta in modo diverso”. Non ci sarà dunque una seconda ondata, perché il Covid-19 non è un’influenza il cui comportamento dipendente dall’andamento delle stagioni. Il nuovo coronavirus, noto anche come Sars-CoV-2 non sparirà come neve al sole in poco tempo, ma si manifesterà in un’unica grande ondata, dove ci saranno picchi e ribassi. “Andrà un po’ su e un po’ giù”, ha affermato la Harris, precisando che “la cosa migliore è appiattirla e trasformarla in qualcosa che sfiori appena i nostri piedi”.

Il coronavirus in Europa e nel mondo

Fino al 27 luglio la Germania guida la lista dei Paesi dell’Europa centro-orientale con più alto numero di decessi: sono 9.118 dall’inizio della pandemia. Segue la Romania con 2.187 vittime, quindi la Polonia (1.671), l’Ucraina (1.616), la Moldova (740), l’Austria (712), l’Ungheria (596), la Serbia (534), la Bielorussia (524), la Macedonia del Nord (460), la Repubblica Ceca (371) e la Bulgaria (340).

Fuori dall’Europa continuano a suscitare timore i numeri legati al coronavirus in certe parti del Mondo. In India i nuovi casi positivi hanno raggiunto quota 1,5 milioni, mentre continuano a preoccupare i numeri che si registrano in Perù, settimo Paese al mondo per casi di contagio, con 384.797 casi positivi e 18.229 vittime.

