Festival del cinema di Venezia: date, ospiti e film in concorso. Il calendario

Festival del cinema di Venezia: annunciati i film che parteciperanno alla 77esima edizione della famosa kermesse cinematografica che si terrà tra il 2 e il 12 settembre; sono quattro le pellicole italiane in concorso.

Festival del cinema: i film in concorso

Tra il 2 e il 12 settembre 2020 si terrà la 77esima edizione del Festival del Cinema di Venezia. Sono 18 in tutti i film candidati al Leone d’oro (la giuria quest’anno sarà presieduta dall’attrice Cate Blanchett). Quattro sono italiani. “Lacci” diretto da Daniele Luchetti, sarà la pellicola di apertura, “Lasciami andare” diretto da Stefano Mordini, il film di chiusura della Mostra. Ecco le pellicole in concorso:

In Between Dying – Hilal Baydarov

Le sorelle Macaluso – Emma Dante

The World to Come – Mona Fastvold

Nuevo Orden – Michel Franco

Amants (Lovers) – Nicole Garcia

Laila in Haifa – Amos Gitai

Dorogie Tovarischi (Dear Comrades) – Andrei Konchalovsky

Spy No Tsuma (Wife Of A Spy) – Kiyoshi Kurosawa

Khorshid (Sun Children) – Majid Majidi

Pieces of a Woman – Kornel Mundruczo

Miss Marx – Susanna Nicchiarelli

Padrenostro – Claudio Noce

Notturno – Gianfranco Rosi

Never Gonna Snow Again – Malgorzata Szumowska

The Disciple – Chaitanya Tamhane

And Tomorrow The Entire World – Julia Von Heinz

Quo Vadis, Aida? – Jasmila Zbanic

Nomadland – Chloé Zhao

Le pellicole italiane

Al Festival di Venezia saranno quattro le pellicole italiane candidate al Leone d’oro: “Le sorelle Macaluso” di Emma Dante, “Miss Marx” di Susanna Nicchiarelli, “Padrenostro” diretto da Carlo Noce e “Notturno” diretto da Gianfranco Rosi. Da segnalare anche l’esordio alla regia di Pietro Castellitto con “I Predatori” in concorso nella sezione Orizzonti. Tra le varie pellicole che verranno proiettate durante la 77esima edizione della Mostra del cinema da segnalare anche “Salvatore – shoemaker of dreams”, docu-film di Luca Guadagnino sulla vita di Salbatore Ferragamo e “Nowhere special” di Uberto Pasolini, già vincitore della sezione Orizzonti con “Still Life”.

