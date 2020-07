Condividi su

Quanto guadagna Massimo Giletti: stipendio e patrimonio del giornalista

Massimo Giletti è uno dei volti “storici” e sicuramente tra quelli più noti del giornalismo e in generale del piccolo schermo italiano. Quanto guadagna il conduttore di Non è l’Arena, tanto per dire una delle sue trasmissioni di successo?

Massimo Giletti: tra giornalismo e talk show

Torinese, classe 1962, Massimo Giletti è figlio di proprietari di un’azienda tessile. Dopo la maturità classica e la laurea in Giurisprudenza, si dedica al giornalismo collaborando al programma Mixer di Giovanni Minoli a partire dal 1988 per sei anni. Comincia invece la carriera di conduttore televisivo nel 1994 su Rai 2, nel 1996 è il volto de I fatti vostri. Tra lo stesso anno e il 2000 conduce la maratona televisiva Telethon. Passa quindi a Domenica In su Rai 1 dove nel 2005, nel momento in cui la trasmissione viene divisa in fasce, conduce la prima edizione de L’Arena, di certo, il programma che ne ha guidato l’affermazione come uno dei personaggi più famosi del piccolo schermo.

Quanto guadagna Caterina Balivo: stipendio e patrimonio della conduttrice

Il format interno a Domenica In, dopo diverse stagioni, nel 2013 diventa un programma a sé. Nel 2017 Massimo Giletti passa a La7 e porta con sé il programma che diventa così Non è l’Arena. Nonostante il grande successo, il programma l’ha portato ad avere numerosi problemi con l’Ordine dei giornalisti: è stato più volte sottoposto a procedimento disciplinare per la commistione tra la natura giornalistica del talk e le chiare iniziative promozionali previste al suo interno (il che farebbe venire meno il requisito della neutralità richiesto a chi esercita la professione). Nel 2014, chiusa la questione, gli è stata definitivamente riconsegnata la tessera di giornalista.

Quanto guadagna il conduttore?

Per quanto riguarda i propri guadagna, Massimo Giletti nel corso di una intervista ha detto che “prendo sempre quanto ho dichiarato: 400mila euro lordi all’anno”. In generale, per i dati che è possibile reperire in rete, il suo compenso ai tempi della Rai ha oscillato poco sotto (350mila) e poco sopra (500mila) tale soglia.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]