Quanto guadagna Attilio Fontana: stipendio e patrimonio del governatore

Dal coronavirus all’inchiesta sulla fornitura di camici e materiale sanitario: nel 2020 il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana è stato letteralmente nell’occhio del ciclone. Governatore della regione italiana più colpita dal Covid-19, ora è al centro di un’indagine della Procura di Milano legata a una fornitura di camici e materiale sanitario dalla società Dama gestita dal cognato Andrea Dini. Tutto questo senza dimenticare l’inchiesta sulle tangenti in regione, per la quale è indagato per abuso d’ufficio nell’aver nominato in Regione il socio Luca Marsico, avvocato come lui.

Attilio Fontana: da sindaco di Varese a presidente della Regione Lombardia

Attilio Fontana è presidente della Regione Lombardia da marzo 2018: prima di prendere seriamente la carriera politica, Fontana è stato un avvocato. Nel 1995 entra a far parte della Lega Nord e inizia il suo percorso politico come sindaco di Induno Olona, comune in provincia di Varese. Cinque anni più tardi lo troviamo in Regione, in qualità di presidente del Consiglio regionale, per poi candidarsi e vincere la nomina di sindaco di Varese dal 2006 al 2016. Nel 2018 prende il posto di Roberto Maroni come candidato del centrodestra per le elezioni regionali della Lombardia, dove vince guadagnando il 49,75% dei consensi e battendo il diretto concorrente e sindaco di Bergamo, Giorgio Gori.

Come di consueto, ogni qualvolta attorno a una figura “popolare” si crea una caso, nel bene o nel male, tra le curiosità degli utenti spiccano quelle relative al suo stipendio e al suo patrimonio, insomma, a quanto guadagna. Ecco a quanto ammonta lo stipendio e il patrimonio di Attilio Fontana, in base alle informazioni che conosciamo.

Quanto guadagna Attilio Fontana: stipendio e patrimonio

Come ben sappiamo, gli stipendi dei presidenti di Regione non possono superare una certa soglia, che è quella di 13.800 euro. Attilio Fontana, per la sua carica di governatore della Regione Lombardia, percepisce uno stipendio mensile lordo di 13.245 euro. Tale stipendio mensile è ripartito tra indennità di carica (6.347 euro), indennità di funzione (2.700 euro) e rimborso spese (4.218 euro). Dal 2009, periodo in cui era sindaco di Varese, al 2017, ovvero alla vigilia delle elezioni regionali in Lombardia, Attilio Fontana è passato da un reddito annuo di 207.325 euro (fonte: Il Giorno) a 294.000 euro (fonte: La Provincia di Sondrio).

A livello patrimoniale, dall’inchiesta sui camici sono emersi anche dei soldi depositati in un conto in Svizzera, con 5,3 milioni di euro di fondi gestiti da due trust alle Bahamas, e poi regolarizzati nel 2017 grazie alla legge sulla voluntary disclosure.

In conclusione, stando all’ultima dichiarazione dei redditi 2019 (anno d’imposta 2018) il reddito annuo complessivo ammontava a 229.998 euro, superiore ai 178.826 euro denunciati l’anno precedente. Per quanto riguarda gli investimenti e quindi il patrimonio dell’epoca, con riferimento all’anno 2017, emerge un mandato fiduciario misto del valore di 4.456.417,98 euro.

