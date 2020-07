FX ha dato il via al rinnovo di una serie tv che ha raggiunto un notevole successo tra il pubblico: stiamo parlando di What We Do in the Shadows

What we do in the shadows 3: trama, cast, anticipazioni serie tv

FX ha dato il via al rinnovo di una serie tv che ha raggiunto un notevole successo tra il pubblico: stiamo parlando di What We Do in the Shadows. Lo show ha raggiunto numeri da capogiro arrivando a un totale di oltre 3 milioni di spettatori. La rete americana ha dunque deciso di scommettere nuovamente sulla serie tv e portare in onda una terza stagione. Ovviamente, essendo il secondo ciclo di episodi conclusasi a giugno, dovremo attendere qualche mese prima di poter scoprire quando il terzo capitolo dello show avrà il suo debutto. In ogni caso, per quanto riguarda la distribuzione in Italia, Fox si occupa della trasmissione, ragion per cui sarà possibile trovare lo show anche in streaming sulla piattaforma ondemand di Sky o Nowtv.

Nick Grad, responsabile della programmazione di Fox, ha voluto esprimere il proprio entusiasmo a proposito del progetto; di seguito le parole ufficiali:

“Siamo incredibilmente contenti che la critica ed il pubblico siano così coinvolti da What We Do in the Shadows. Settimana dopo settimana i produttori, gli sceneggiatori e il nostro incredibile cast continuano a portare in scena una delle migliori e più divertenti comedy in TV.“

Cerchiamo ora di scoprire qualche dettaglio in più a proposito della trama e del cast della terza stagione della serie tv.

What We do in the Shadows 3: la trama

Al momento non ci sono particolari informazioni per quanto riguarda la trama della terza stagione della serie tv; qualche notizia è trapelata durante il panel al SDCC 2020, in cui Paul Simms, produttore esecutivo dello show, ha dichiarato che nel terzo capitolo ciascuno dei personaggi sarà alla ricerca di qualcosa, un obbiettivo personale da raggiungere.

Il cast della serie tv

Vediamo ora chi sono gli attori principali della serie tv e quali personaggi interpretano all’interno dello show: Kayvan Novak veste i panni di Nandor; Matt Berry nel ruolo di Lazslo; Natasia Demetriou è Nadja; Harvey Guillen interpreta Guillermo; Mark Proksch veste i panni di Colin Robinson

