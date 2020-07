HBO ha lanciato una nuova serie tv basata su un celebre libro di Philip Roth: stiamo parlando di The Plot Against America

The Plot Against America: trama, cast, anticipazioni serie tv. Quando esce

HBO ha lanciato una nuova serie tv basata su un celebre libro di Philip Roth: stiamo parlando di The Plot Against America. Sky Atlantic e NowTV hanno da pochi giorni messo in onda il titolo (precisamente dal 24 luglio) e finalmente sarà possibile vedere la serie anche in lingua italiana. Trattandosi di una miniserie, non ci saranno episodi aggiuntivi all’infuori di questo capitolo, composto da 6 puntate dalla durata di circa 60 minuti ciascuna. A occuparsi del progetto sono David Simon (noto per il suo lavoro in The Wire e The Deuce) ed Ed Burns (collega di Simon in The Wire).

Prima di passare ai dettagli della trama e del cast di The Plot Against America abbiamo la possibilità di dare un’occhiata al trailer della miniserie. Lo proponiamo qui di seguito in lingua originale.

The Plot Against America: Official Trailer | HBO

Watch this video on YouTube Trailer miniserie The Plot Against America

The Plot Against America: la trama

Come su scritto la trama dello show prende ispirazione dall’omonimo romanzo nato dalla penna di Philip Roth; in particolare ci troviamo all’interno di una realtà alternativa che ha come sfondo un’America degli anni ’40. L’aviatore Charles Lindbergh è diventato eroe nazionale per poi essere eletto come presidente degli Stati Uniti d’America. L’uomo ha però tendenze xenofobe e populiste. Attraverso gli occhi di una famiglia ebraica del New Jersey scopriremo questo nuovo mondo che piano piano sfocerà nel fascismo.

Il cast della serie tv

Vediamo ora chi sono gli attori principali della serie tv e quali personaggi interpretano all’interno dello show: Winona Ryder veste i panni di Evelyn Finkel; Anthony Boyle nel ruolo di Alvin Levin; Zoe Kazan è Elizabeth “Bess” Levin; Morgan Spector interpreta Herman Levin; Michael Kostroff veste i panni di Shepsie Tirchwell; David Krumholtz nel ruolo di Monty Levin; Azhy Robertson è Philip Levin; Caleb Malis interpreta Sandy Levin; Jacob Laval veste i panni di Seldon Wishnow;

John Turturro nel ruolo di Lionel Bengelsdorf.

