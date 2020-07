Condividi su

Superquark 2020: anticipazioni servizi stasera 29 luglio su Rai 1

In questo periodo così difficile per il nostro Paese, ancora turbato dallo spettro del Coronavirus, guardare un programma come Superquark 2020 è proprio quello che ci vuole per rinfrancar lo spirito, risollevato dalle incredibili immagini proposte. La trasmissione, in onda oggi 29 luglio dalle 21:25 su Rai1, torna quindi anche questo mercoledì con incredibili servizi speciali, reportage e approfondimenti.

Come di consueto, sarà lo straordinario Piero Angela, simbolo di cultura eleganti intelligenza, a guidare il pubblico tra le straordinarie scoperte scientifiche, i reperti storici e le rubriche che forniscono sempre utili consigli agli spettatori. Ma vediamo insieme quali argomenti verranno trattati stasera a Superquark!

La nuova puntata di Superquark ci guiderà in Sud America, continente vitale, prosperoso e famoso per una caratteristica in particolare: è il più ricco di specie animali di tutta la terra. Ammireremo le Ande, lunghi deserti, boschi e zone costiere ove è possibile scorgere pinguini, leoni marini e orsi. Seguiremo poi la giornata tipo di un puma e partiremo alla volta dell’Amazzonia, luogo in cui pullulano esemplari davvero particolari come le rane frecce, enormi anaconde e uccelli dal piumaggio sgargiante. Successivamente la trasmissione passerà ad un tema di scottante attualità: la preoccupante situazione demografica del mondo intero. Secondo infatti lo studio pubblicato da The Lancet, la popolazione potrebbe calare vertiginosamente nei prossimi anni, evento gravido di conseguenze.

Tra gli emozionanti reportage di Superquark ci sarà anche quello di Alberto Angela che guiderà gli spettatori nella spettacolare riserva naturale delle saline di Trapani e Paceco, il servizio di Giovanni Carrada con Gianpiero Orsingher sulle possibili soluzioni economiche alla crisi in cui versa il Paese a causa della pandemia e un approfondimento sulla Digital Universitas, luogo della Formazione specializzata che si occupa di aiutare i giovani ad entrare nel mondo del lavoro. Ampio spazio verrà poi dedicato ai pipistrelli, animali poco amati sia prima che dopo il Covid-19, all’importanza della cultura e agli aggiornamenti sui meteoriti che spesso attraversano i nostri cieli. Infine, come per i precedenti appuntamenti, non mancheranno le rubriche: scopriremo i benefici della dieta mediterranea, storie risalenti all’epoca di Dante e gli usi sperimentali della nota compressa blu. Tutto questo e molto altro tra poche ore su Rai 1.

