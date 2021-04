Concerto primo maggio e non solo, quali sono le altre iniziative ?

Condividi su

Oltre al concerto del primo Maggio in diretta, quali sono le altre iniziative per la giornata di sabato? Vediamo quali sono le principali iniziative a Milano e Roma, fruibili anche in streaming.

A Milano rimarranno aperti al pubblico i principali istituti espositivi milanesi: Palazzo Reale, il Padiglione d’Arte contemporanea (PAC) e il Museo delle culture (Mudec). Tutte le mostre allestite nelle loro sale saranno accessibili nel weekend su prenotazione.

Alle ore 18, protagonista l’opera lirica grazie all’iniziativa Teatro Digitale. Il Teatro dell’Opera di Roma propone “OperaCamion Figaro!”; sul canale YouTube ufficiale della Fondazione sarà possibile vedere Il barbiere di Siviglia di Rossini . Il MACRO, Museo di Arte Contemporanea di Roma, festeggia il primo maggio con una speciale playlist della serie MPI – THE ESSENTIAL QUARANTINE PLAYLIST sul canale Spotify MACRO MUSEUM: “si aggiunge così un nuovo percorso sonoro con inedite associazioni ed evocazioni attorno al tema del lavoro e dei diritti dei lavoratori, interpretati da autori e artisti diversi”, si legge nel comunicato diffuso.

Tutto pronto per #AuditoriumLives che fornisce una copertura totale del concerto del Primo Maggio, quest’anno in programma per larga parte sul palco della Sala Sinopoli dell’Auditorium . Quest’anno, nonostante la pandemia e le difficoltà che chiaramente ci sono state nell’organizzazione, sembrerebbe tutto pronto con 40 artisti live per il concerto del primo maggio. Il concerto del primo maggio inizierà alle 16.30 e sarà trasmesso in diretta su Rai3, Rai Radio 2 e RaiPlay; sei ore di musica e intrattenimento molto attese dal pubblico. A condurre il concerto Ambra Angiolini, Stefano Fresi e Lillo.

Gli artisti che parteciperanno al concerto del primo maggio

Alex Britti, Après La Classe & Sud Sound System, Balthazar, Edoardo Bennato, Bugo, Chadia Rodriguez ft. Federica Carta, Colapesce Dimartino, Coma_Cose, Enrico Ruggeri, Ermal Meta, Extraliscio, Fabrizio Moro con Vinicio Marchionni e Giacomo Ferrara, Fasma, Fast Animals And Slow Kids & Willie Peyote, Fedez, Folcast, Francesca Michielin, Francesco Renga, Gaia, Ghemon, Gianna Nannini e Claudio Capéo, Ginevra, Gio Evan, Il Tre, L’orchestraccia, La Rappresentante Di Lista , Madame, Mara Sattei, Max Gazzè & The Magical Mystery Band, Michele Bravi, Modena City Ramblers, Motta, Nayt, Noemi, Orchestra Multietnica Di Arezzo con Magherita Vicario, Piero Pelù, The Zen Circus, Tre Allegri Ragazzi Morti, Vasco Brondi, Wrongonyou.