Meteo primo maggio, l’Italia divisa in due: al sud anticipo di estate

Condividi su

Qualche aggiornamento sulle previsioni meteo di domani, primo maggio? Le speranze non muoiono mai, ma questa volta sembra proprio che l’Italia sarà divisa in due. Al Nord bisognerà fare i conti con l’arrivo di una perturbazione temporalesca con rischio piogge e grandine; mentre al Sud l’anticiclone africano porterà un anticipo di estate.

Estrema instabilità quindi per la giornata di sabato prossimo primo maggio, con possibilità di fenomeni particolarmente forti al Nord: soprattutto in Piemonte e Liguria sin dalla mattina, poi tra pomeriggio e sera, di sabato primo maggio, si aspetta un peggioramento anche sulla Lombardia – con rischio nubifragio – in Veneto e in Friuli Venezia Giulia si attendono, secondo gli esperti, fino a 70mm di pioggia, quantità che solitamente si raggiunge in un mese. Possibili rovesci sono possibili anche su Toscana, Umbria e bassa Campania. Il meteo del primo maggio lascia preannunciare un sabato quasi autunnale o invernale a casa, niente scampagnate o gite in città.

Come spesso accade in questa stagione l’Italia si trova divisa – come accadrà molto probabilmente per la giornata del primo maggio – tra la bassa pressione situata tra la Penisola Iberica e la Francia, che continuerà a da una parte una bassa pressione situata tra Penisola Iberica e Francia che continuerà a richiamare aria umida e instabile verso il centro-nord, mentre il Sud sarà protetto e praticamente avvolto dall’alta pressione africana.

Il meteo del primo maggio per il Sud, anticipo di estate

Completamente opposta la situazione di sabato primo maggio al Sud, dove grazie all’arrivo di aria calda africana, ci si aspetta una maggiore stabilità e temperature quasi estive con punte verso i 30°C in Puglia, Calabria e Sicilia.