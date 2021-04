Oggi in tv: quali sono i programmi per la prima serata?

Condividi su

Cosa c’è oggi in tv? Domanda che solitamente arriva ad ora di cena per scegliere cosa vedere in prima serata. Vediamo quali sono i programmi in onda questa sera sul digitale terrestre.

Partiamo con la prima serata Rai, su Rai1 torna l’appuntamento con Ulisse, il piacere della scoperta con Alberto Angela; questa sera il tema della puntata è “Sei regine per Enrico VIII. Su Rai 2 appuntamento il film “La risposta è nelle stelle”, drammatico e sentimentale, tratto dall’omonimo romanzo di Nicholas Sparks del 2013. Per quanto riguarda Rai3 tradizionale appuntamento con Chi l’ha visto.

Oggi in tv nella prima serata di Rete 4 Giuseppe Brindisi e “Zona Bianca”, rubrica di approfondimento. Il programma ruota intorno ai temi legati alla pandemia da Covid-19. Mentre su Canale5 la fiction “Buongiorno Mamma!”, miniserie italiana diretta da Giulio Manfredonia e prodotta da Lux Vide. Nel cast Raoul Bova, Maria Chiara Giannetta, Beatrice Arnera e Stella Egitto. Su ItaliaUno, oggi in tv, “Scontro tra titani”.

Oggi in tv su La7, Tv8 e Discovery

Oggi in Tv, su La 7 dopo il tradizionale appuntamento con Otto e Mezzo c’è Atlantide il programma di Andrea Purgatori come sempre dedicato alla sete di conoscenza; su Tv 8 “Name That Tune – Indovina la canzone” con Enrico Papi. Mentre su Discovery- NOVE Luca Sommi, Andrea Scanzi e Marco Travaglio conducono il talk “Accordi e Disaccordi”.

Su La5, canale 30 del digitale terrestre, oggi in tv il film “Cinderella Story” con protagonista la celebre attrice Hilary Duff nei panni di una contemporanea cenerentola; su Rai Premium andrà in onda “La Fuggitiva”, fiction con Vittoria Puccini andata già in onda su Rai1, che racconta la storia di Arianna, accusata ingiustamente dell’omicidio del marito e sul Real Time : Matrimonio a prima vista. Infine, su Cine34 – canale dedicato interamente al cinema – questa sera appuntamento con la pellicola “Un maresciallo in gondola”