Recovery Plan Governo Draghi: cosa si sa sul mutuo prima casa per under 35

Nel Recovery Plan, il Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) italiano, una nuova misura che favorirà le giovani coppie che vogliono acquistare la prima casa. Cosa dovrebbe essere previsto?

Recovery Plan: misura per i giovani che acquistano la prima casa

Nel Recovery Plan spazio a una misura che favorirà i giovani che intendono acquistare la prima casa. Ad annunciare il provvedimento che aiuterà “a mettere su famiglia” lo stesso Presidente del Consiglio Draghi nel corso della presentazione del Piano di Ripresa e Resilienza Italiano (PNRR): per gli under 35 dovrebbe, quindi, diventare più facile sottoscrivere un mutuo. In generale, sembra che non ci sarà più bisogno di dare un anticipo, dunque, sarà lo Stato a fare da garante.

Il mutuo per l’acquisto della prima casa che dovrebbe essere messo a disposizione degli under 35 dovrebbe arrivare a coprire il 100% della spesa e si aggiungerà alle agevolazioni fiscali già previste per i giovani che vogliono comprare la prima casa. Tuttavia, non si conosce ancora l’entità delle risorse che verranno stanziate per far partire il nuovo mutuo prima casa per under 35 previsto dal Recovery Plan.

Come funzionerà il nuovo mutuo casa giovani?

Detto ciò, la nuova misura dovrebbe poter contare sulla base messa a disposizione dal Fondo mutui prima casa gestito da Consap (Stato garante fino al 50% della quota capitale – massimo 250mila euro – prevista per l’acquisto della prima casa o per lavori di ristrutturazione): probabile che anche la richiesta si svolga attraverso i medesimi canali. D’altra parte, non sono stati resi noti i dettagli del provvedimento che, però, almeno stando alle ultime anticipazioni provenienti direttamente dal Governo Draghi, potrebbe essere contenuto già nel Decreto Imprese di prossimo lancio (potrebbe arrivare già entro la prossima settimana, più probabile che si debba aspettare metà maggio).

