Nomadland trama cast del film che ha vinto agli Oscar 2021

Qual è la storia al centro del film, recentemente premiato agli Oscar 2021 Nomadland ? La storia parte da lontano, da un articolo del 2014 trasformato , poi, in libro nel 2017. L’articolo in questione è stato pubblicato su Harper’s Magazine dalla giornalista Jessica Bruder e raccontava la storia di alcuni che si spostavano di città in città, vivendo una vita nomade. Da quell’articolo la giornalista poi ha pubblicato il libro Nomadland: Surviving America in the Twenty-First Century nel 2017.

Dietro la trama di Nomadland

Nomadland, il film racconta la storia di una donna, interpretata da Frances McDormand (premiata come miglior attrice protagonista), che, dopo il collasso economico, carica i bagagli sul proprio furgone e si mette in strada alla ricerca di una vita fuori dalla società convenzionale, come una nomade moderna. Sembrerebbe che anche la regista Chloé Zhao, prima di iniziare le riprese abbia vissuto per un periodo, insieme al marito –direttore della fotografia del film – in un van attrezzato per sperimentare la vita nomade oggetto della pellicola Nomadland.

Il film ha ricevuto 7 nomination ai BAFTA (British Academy of Film and Television Arts) e 6 nomination agli Oscar, dove ha portato a casa tre statuette importantissime: miglior film, miglior regia e miglior attrice protagonista. Già vincitore del Leone d’Oro alla Mostra del Cinema di Venezia e di due Golden Globes nelle categorie Miglior film drammatico e Miglior regia. Disponibile dal 30 aprile sulla piattaforma di streaming Dinseyplus. Nel cast troviamo anche David Strathairn, Linda May, Charlene Swankie e Bob Wells.