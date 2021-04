Anthony Hopkins Oscar 2021: età, carriera, figli e quanto guadagna

Condividi su

Nell’ultima edizione degli Oscar 2021 Anthony Hopkins ha vinto il premio come miglior attore protagonista, per l’interpretazione nel film The Father, diretto da Florian Zeller. A divertire il mondo il fatto che l’attore non solo non si sia presentato a ritirare il premio, ma non si è nemmeno collegato online. Su Instagram, dopo la cerimonia, ha spiegato – ringraziando – che non se lo aspettava davvero. A 83 anni è il più anziano interprete ad aver vinto la statuetta come miglior attore.

Non ha certamente bisogno di presentazioni Anthony Hopkins, 83 anni è un attore e regista britannico, vegetariano e membro di spicco di Greenpeace. Nato nel sud del Galles frequentò a Cowbridge la Cowbridge Grammar School, sin da subito comprese la sua passione per la recitazione. Fu accettato al Welsh College of Music and Drama, grazie anche alla sua bravura nel suonare il pianoforte. Dopo due anni dovette partire per il servizio di leva, ma una colta congedato si unì alla Manchester Library Theatre e alla Nottingham Repertory Company prima come assistente e poi come attore. Entrò nella Royal Academy of Dramatic Art e dopo gli studi si unì a diverse compagnie teatrali fino alla fatidica svolta: l’audizione del 1965 presso il celeberrimo National Theatre, diretto da Sir Laurence Olivier, dove appunto sostituì Sir Laurence Olivier in Danza di Morte. L’esordio cinematografico invece risale al 1967 con la partecipazione in “Il bus Bianco” di Lindsay Anderson.

La sua carriera e il suo successo raggiungono l’apice nel 1991 con il ruolo di Hannibal Lecter, lo psichiatra assassino nel film Il silenzio degli innocenti, grazie al quale vince il premio Oscar come miglior attore nel 1992. Sebbene nel film reciti appena sedici minuti secondo la critica la performance si è guadagnata la statuetta: “l’espressione calma, l’aspetto distinto e la voce pacata sono tratti caratteristici che rendono ancora più spaventosi i suoi improvvisi scoppi d’ira o di violenza”