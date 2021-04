Condividi su

Sondaggi politici EMG, per il 51% degli italiani il coprifuoco deve rimanere alle 22

È il tema del momento, quello di cui all’improvviso parlano tutti e che manda in fibrillazione il governo. Il coprifuoco, anche se è in vigore ormai da quasi sei mesi. Ma la pressione per toglierlo o almeno per accorciarlo si sta facendo forte.

Gli ultimi sondaggi politici di EMG hanno voluto chiedere agli italiani un’opinione in proposito. E a quanto pare la maggioranza di questi ultimi, il 51%, si rivela a favore della sua permanenza alle 22. Solo per il 26% è da eliminare del tutto, mentre per il 18% è da ritardare.

Come ha detto lo stesso Masia sono probabilmente i più anziani i favorevoli alla permanenza del limite di circolazione alle dieci di sera.

Appartiene probabilmente a quel 51% quel 40% che sempre secondo i sondaggi politici di EMG pensa sia troppo presto cominciare a riaprire dal 26 aprile, data in cui i ristoranti potranno riprendere a servire i tavoli all’aperto.

Per il 32% è invece giusto, e c’è un 21% che anzi pensa sia troppo tardi.

Queste risposte si riflettono in quelle di chi afferma che sia giusto limitare all’aperto le riaperture dei ristoranti, il 55%. Mentre il 38% non è d’accordo.

Sondaggi politici EMG, Draghi ha ancora la fiducia del 51% degli italiani

Come ogni settimana i sondaggi politici di EMG si occupano anche del livello della fiducia verso il governo e i principali leader.

L’esecutivo rimane forte del sostegno del 40% degli italiani come settimana scorsa, e anzi per la prima volta diminuiscono i detrattori, che passano dal 52% al 51%.

Diversa, e molto più alta, è la valutazione del premier Draghi. In questo caso sono il 51% coloro che danno un voto positivo al Presidente del Consiglio. A differenza delle scorse settimane per questi sondaggi politici Mario Draghi non ha perso popolarità questa settimana. E rimane 9 punti davanti a Meloni, ferma al 42%. Mentre l’ex premier Conte perde un punto e va al 40%.

Mentre i governatori di Emilia Romagna e Veneto Bonaccini e Zaia crescono, appaiati, dell’1% andando al 36% e allungando le distanze rispetto a Matteo Salvini, al 34%.

Enrico Letta arretra invece di un punto, al 30%. stabile al 28% Berlusconi.

I sondaggi politici di EMG sono stati realizzati il 20 aprile su un panel telematico di 1.624 casi