Oggi in tv, vediamo quali sono i programmi per la serata

Condividi su

Cosa c’è oggi in tv? Domanda che solitamente arriva ad ora di cena per scegliere cosa vedere in prima serata. Vediamo quali sono i programmi in onda questa sera sul digitale terrestre.

Partiamo con la prima serata Rai, su Rai1 questa sera appuntamento con il programma tv condotto da Serena Rossi, “Canzone Segreta”; su Rai2 invece andrà in onda N.C.I.S, la serie che racconta le vicende di un nucleo di agenti speciali incaricati di studiare tutti i crimini legati al personale della Marina. Questa sera l’appuntamento in prima serata è con l’episodio “Il mio tesoro”. Per quanto riguarda Rai3 questa sera andrà in onda il film “Lo Spietato”, del 2019, diretto da Renato De Maria. Il film è un adattamento cinematografico del saggio Manager calibro 9 scritto da Piero Colaprico e Luca Fazzo.

Oggi in tv su Rete4, prima serata appuntamento con “Quarto Grado” programma condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero che analizza i casi di cronaca che hanno toccato l’opinione pubblica. Su Canale 5 c’è da divertirsi in compagnia di Pio e Amedeo con il programma “Felicissima Sera”, intrattenimento tra battute, imitazioni e molto altro. Grande appuntamento per questa sera su Italia Uno con “Freedom – Oltre il confine”, Roberto Giacobbo è pronto a presentare il nuovo programma di divulgazione scientifica.

Oggi in Tv, su La 7 dopo il tradizionale appuntamento con Otto e Mezzo c’è Propaganda Live, il programma di Diego Bianchi – Zoro – che propone l’attualità politica e sociale in una chiave del tutto peculiare e ironica; su Tv 8 appuntamento con Indiana Jones archeologo più famoso al mondo con il film “I predatori dell’Arca perduta”. Mentre su Canale 9 si ride con i Fratelli di Crozza Live, lo show del celebre comico Maurizio Crozza che da anni allieta le serate del pubblico con le sue irresistibili imitazioni e la satira politica.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]