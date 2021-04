Meteo 25 Aprile, quali sono le previsioni per la festa della liberazione?

Condividi su

Dopo un Febbraio quasi primaverile, le ultime settimane sono state segnate da abbassamento di temperature e ondate di gelo in tutta Italia, ed Europa. Quali sono le previsioni meteo per il 25 aprile?

Sebbene domenica saranno ancora in vigore le restrizioni e le prime aperture arriveranno solo lunedì 26 vediamo quali sono le previsioni meteo per la giornata di domenica, giorno della liberazione.

In generale il meteo del 25 Aprile dell’Aeronautica Militare segnala un tempo stabile, cielo tendenzialmente sereno ovunque (nella penisola), ma con qualche velatura sempre più estese al Cento- Nord nel corso della giornata. A fine giornata le nubi medio-alte saranno in aumento al Nord. In generale il meteo per domenica prevede temperature in aumento specie su Calabria, Basilicaa e Puglia.

Meteo 25 aprile stabile, ma cosa si può fare?

Ricordiamo che il 25 aprile saranno ancora in vigore le restrizioni e l’entrata in vigore del nuovo decreto è fissata per il lunedì seguente. Saranno quindi vietati gli spostamenti tra regioni, salvo per motivi di necesserità o lavoro.

Il meteo 25 aprile dà sole, posso andare nella seconda casa? Si, puoi spostarti con il nucleo familiare convivente nella seconda casa, ma senza invitare amici e/o parenti. Invece le visite a parenti e amici rimangono vietate in zona rossa, mentre sono permesse in zona arancione per un massimo di due persone, esclusi i minori di 14 anni, e sono nell’ambito comunale.