Sondaggi Noto: per il 44% degli italiani il coprifuoco alle 22 va mantenuto

Sul mantenimento del coprifuoco alle 22 è andato in scena il primo vero strappo nella maggioranza che sostiene il governo Draghi. La Lega si è astenuta con Salvini assai critico sul Decreto Riaperture: “Volevamo un provvedimento più coraggioso. Non votiamo per troppi divieti”. L’Istituto Noto, in un sondaggio per Porta a Porta andato in onda il 22 aprile, ha voluto interrogare gli italiani sull’argomento. Per il 44% il coprifuoco va mantenuto alle 22, per il 32% va spostato alle 23 mentre per il 18% va annullato. A favore del mantenimento del coprifuoco alle 22 si schierano il 63% degli elettori Pd e la maggioranza relativa di chi vota M5S (46%) e FI (41%). Gli elettori della Lega si dividono tra chi vuole lo spostamento alle 23 (40%) e chi l’annullamento totale (30%). Tra chi vota FDI invece prevale chi non vuole alcun divieto (45%).

Il 62% degli italiani non crede però che l’astensione della Lega sul Decreto Riaperture possa generare una crisi di governo. Anche il 54% degli elettori leghisti allontana questa possibilità.

Sull’apertura dei ristoranti dal 1 giugno anche al chiuso fino alle 18 in zona gialla il 62% degli italiani si dichiara favorevole. Tra i favorevoli un terzo (34%) avrebbe preferito un’apertura anticipata rispetto al 1 giugno. Contrario il 31% secondo cui prima di aprire è necessario un calo dei contagi e dei decessi.

Le intenzioni di voto registrate dai sondaggi Noto danno la Lega in forte calo (-1,5%) al 23%. Il Pd recupera oltre due punti sul principale avversario salendo al 19%. Cresce di un punto al 17,5% il Movimento 5 Stelle che supera Fratelli d’Italia data al 17%. Azione è stabile al 3% mentre Noi con l’Italia, Cambiamo e Italia Viva sono tutte e tre appaiate al 2%. LeU e Verdi sono dati entrambi all’1,5%. Chiude La Sinistra con l’1%.

