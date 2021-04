Condividi su

Sondaggi Index: Comunali Roma, Gualtieri davanti a tutti, ultima Raggi

Nella corsa a sindaco di Roma, il potenziale candidato del centrosinistra Roberto Gualtieri è in cima alle preferenze dei romani col 14,5% dei consensi. Secondo Carlo Calenda col 12,7% mentre Guido Bertolaso, nome più gettonato dalle parti del centrodestra, si piazza in terza posizione con l’11,8%. Ultima la sindaca uscente in quota M5S, Virginia Raggi, con l’8,2%. Da sottolineare però che il 52,8% dei romani non ha risposto o ha affermato di non voler nessuno dei nomi sopra citati come sindaco della Capitale. A dirlo sono gli ultimi sondaggi Index Research per Piazza Pulita andati in onda il 22 aprile.

Sondaggi Index: il video di Grillo

Questa settimana ha destato molto scalpore il video in cui Beppe Grillo difende il figlio dalle accuse di strupro. Contro il garante del M5S si è scagliata l’Anm ma anche il centrodestra. Anche dal Pd, per bocca del segretario Letta, sono arrivate critiche. Malumore si è registrato anche dalle parti del Movimento. In molti sono arrivati a chiedere a Grillo di dimettersi da garante dei Cinque Stelle. Intervistati sul tema, gli italiani si dividono: per il 47% Grillo deve rimanere garante del M5S per il 43,1% no.

Fonte: Index Research

Sondaggi Index: le intenzioni di voto

Infine le intenzioni di voto. Rispetto ad una settimana fa, la Lega perde quasi un punto e scivola al 21,6%. Il Pd cresce e stampa un netto 20%. Fratelli d’Italia guadagna mezzo punto portandosi al 17,8% e staccando il Movimento 5 Stelle, in flessione di due decimi al 16,6%. Stabile al 6,5% Forza Italia, Azione avanza al 3,5%. Sinistra Italiana è data al 2,6%. In calo Italia Viva al 2,2%. Sotto il 2% troviamo Verdi (1,9%), Articolo 1 (1,7%), +Europa (1,5%) e Cambiamo (1,4%). Gli altri partiti tutti insieme sono dati al 2,7%. La quota di astenuti e indecisi sfiora il 40%.

Fonte: Index Research

Fonte: Index Research

Fonte: Index Research

Sondaggi Index: la fiducia in Draghi

La fiducia degli italiani in Mario Draghi cala ancora rispetto alla settimana scorsa (-0,4%) e si attesta al 58,5%. In discesa anche il gradimento del governo: passa dal 43,8% al 43,6%. Poche variazioni per quanto riguarda la classifica di gradimento dei leader politici: l’ex premier Conte rimane primo col 38% delle preferenze, seguito da Meloni (36%) ed Enrico Letta (in crescita al 33%).

Sondaggi Index: nota metodologica

In attesa di diffusione.

