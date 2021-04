Serie tv: annunciato lo spinf-off di How I Met Your Mother

Condividi su

Una delle serie tv più amate degli ultimi anni torna con uno spin-off. D’altra parte è impossibile non innamorarsi e affezionarsi alle vicende di Ted e dei suoi amici Lily, Marshall, Robin e Barney. Anche se, la notizia dello spin-off è dura da digerire per tutti i fan e gli appassionati.

In effetti nello spin-off della serie tv “How I Met Your Mother” non ci saranno Ted e i suoi amici, ma la serie ruoterà intorno a una nuova protagonista Sophie – Hilary Duff – che racconta a suo figlio come ha incontrato suo padre (How I Met Your Father) tra mille avventure e peripezie. La serie sarà scritta e prodotta da Isaac Aptaker e Elizabeth Berger, ma collaboreranno anche i produttori esecutivi di How I Met Your Mother Craig Thomas e Carter Bays.

Hilary Duff ha commentato la notizia della serie tv : “Sono stata incredibilmente fortunata nella mia carriera ad interpretare alcuni personaggi meravigliosi e non vedo l’ora di interpretare il ruolo di Sophie. In quanto grande fan di How I Met Your Mother, sono onorata e anche un po’ nervosa, per il fatto che Carter e Craig si fidino di me per il sequel della loro creatura. Isaac ed Elizabeth sono brillanti e non vedo l’ora di lavorare con loro”.

I primi dieci episodi della prima stagione sono stati già ordinati da Hulu e dalle indiscrezioni il format della serie originale non cambierà: la narrazione andrà indietro nel tempo al 2021 – si spera – anno di inizio del racconto che coinvolgerà Sophie e i suoi amici.

Parlando di grandi ritorni di serie tv

Qualche settimana fa è stata annunciata anche la reunion di Friends, celebre e intramontabile serie tv che racconta le vicende di Monica, Chandler, Ross, Rachel, Joey e Phoebe. E sembrerebbe che la “reunion” sarà girata senza copione, gli attori saranno liberi di improvvisare il grande ritorno. Friends: The Reunion dovrebbe arrivare presto su HBO, nell’attesa un rewatch è d’obbligo!