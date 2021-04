Condividi su

Sondaggi Ipsos: maggioranza italiani difende il ministro Speranza.

Sulle riaperture previste per il 26 aprile gli italiani si dividono: il 46% le benedice mentre una percentuale uguale le respinge considerandole un rischio. A dirlo sono gli ultimi sondaggi Ipsos realizzati per Di Martedì e andati in onda il 20 aprile. In merito alla gestione della pandemia, il giudizio su Draghi è positivo: il 53% ritiene che il premier sta mostrando di saper gestire la situazione. Di diverso avviso il 38% secondo cui il capo del governo sembra essere un po’ impacciato.

Sondaggi Ipsos: italiani in difesa di Speranza

Attaccato da Lega e Fratelli d’Italia, il ministro della Salute viene difeso dalla maggioranza degli italiani: per il 62% Speranza sta gestendo la pandemia in modo giusto. Per il 29%, invece, ha una linea troppo rigida.

Intanto prosegue la campagna vaccinale. In cima alle preferenze degli italiani c’è il vaccino Pfizer/BioNTech (27%). Segue a distanza il preparato di Moderna (9%). Gli altri vaccini ricevono poche preferenze: Sputnik (3%) è davanti ad Astrazeneca e Janssen/Johnson & Johnson (entrambi al 2%). Il 27% afferma di non avere alcuna preferenza, il 18% non si esprime mentre l’11% rifiuta la vaccinazione.

Sondaggi Ipsos: nota metodologica

Data o periodo in cui è stato realizzato il sondaggio: 19 aprile 2021. campione casuale nazionale rappresentativo della popolazione italiana maggiorenne secondo genere, età, livello di scolarità, area geografica di residenza, ampiezza del comune di residenza. 500 casi rappresentativi della popolazione italiana maggiorenne; margine di errore compreso tra +/- 0,9% e +/- 4,4% sulle stime relative al totale degli intervistati. Metodo raccolta delle informazioni: CATI.

