Esattamente un anno fa l’app di aprile 2020 era Zoom, la più scaricata al mondo con quasi 131 milioni di download, seguita da TikTok, Facebook e Whatsapp. Quali sono le migliori app di aprile? Vediamo insieme tutte le novità

Clubhouse, è sicuramente la più famosa delle app aprile, il social che ha riportato in vita l’amore per l’ascolto e la radio. L’applicazione, che altro non è che un social network con chat audio, è stata lanciata proprio nel mese di aprile sui dispositivi IOS. Al momento è possibile entrare nell’applicazione solo tramite invito.

Come funziona? Così come peri gruppi privati di Facebook ogni stanza che viene creata ha tre ruoli: il moderatore, lo speaker e gli ascoltatori. Il moderatore ha il compito, ingrato, di gestire le conversazioni e in caso togliere la parola agli utenti; lo speaker è colui che ha la possibilità di intervenire e infine l’ascoltatore è l’utente che appunto partecipa alla conversazione, ascoltando, ma ha sempre la possibilità di richiedere la parola. Clubhouse è sicuramente l’app di aprile e con il suo successo ha portato i competitor ad innovarsi, ora anche Twitter e Facebook danno spazio ai vocali.

Le migliori app di aprile

La prima app di aprile è FreePrints, che permette di stampare gratis 45 foto in formato 10×15, ossia 500 stampe l’anno. L’app è disponibile sia per dispositivi Android che su App Store. La seconda app di aprile che segnaliamo è BigDays, un’applicazione utile per ricordare e monitorare gli eventi in modo semplice e veloce. Anche questa disponibile sia per Android che per IOS.

Se sei alla ricerca di app che ti aiutino a migliorare la produttività puoi provare con Notion, Todoist, Evernote, oppure utilizzando i semplici promemoria del telefono. Tra le app gratuite e utilissime per la produttività vi è anche Trello, che grazie al power-up calendario permette anche di avere una visione di insieme degli impegni.

