Giornata della Terra 2021: quando si tiene e perché si celebra

Oggi ricorre la Giornata della Terra 2021, celebrata ogni anni da 51 anni e come previsto dalle Nazioni Unite il giorno stabilito per la ricorrenza è precisamente a un mese dall’equinozio di primavera.

L’iniziativa, per cui si festeggia la Giornata della Terra 2021, è nata nel 1970 con l’obiettivo di sensibilizzare il mondo all’importanza della conservazione delle risorse naturali della terra, soprattutto in un periodo storico in cui si era da poco presa coscienza dei rischi ambientali legati in modo particolare allo sviluppo industriale. Nel 1969 a Santa Barbara, in California, una fuoriuscita di greggio dal pozzo della Union Oil aveva creato diversi problemi alla fauna, uccidendo delfini, leoni marini, foche e uccelli. In dieci giorni si sono riversati in mare circa 100 barili di petrolio greggio.

L’obiettivo della Giornata della Terra 2021 è sensibilizzare

L’importanza di sensibilizzare in giornate come la Giornata della Terra 2021. Solo un mese fa, il 22 marzo, ricorreva la giornata mondiale dell’acqua. L’obiettivo del World Water Day, o della giornata mondiale dell’acqua, è proprio quello di celebrare questo bene comune e di richiamare l’attenzione sulla crisi idrica globale cercando di sensibilizzare la popolazione in vista del raggiungimento di uno dei 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile.

Il tema della Giornata mondiale della Terra 2021 è : restore our earth, ossia riparare e riabilitare il pianeta (si intende dai danni che abbiamo già prodotto). Le parole d’ordine insomma sono protezione e sostenibilità ambientale.

Su RaiPlay, il 22 aprile, per le celebrazioni della Giornata della Terra 2021 andrà in onda la seconda edizione di #OnePeopleOnePlanet , maratona nata anche grazie a Earth Day Italia, che dal 2007 celebra la giornata anche nel nostro paese e lavora alla sensibilizzazione e alla formazione di una nuova coscienza ambientale. Il 22 aprile non perdetevi 13 ore di maratona, dalle 7.30 alle 20.30, in diretta da Via Asiago con tante voci e tanti volti di personaggi noti, ma anche testimonianze di organizzazioni no profit.

