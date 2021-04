Migliori smartphone aprile, quali sono le novità in ambito tecnologico?

Condividi su

Tra i migliori smartphone di aprile troviamo il One Plus 9, vediamo alcune caratteristiche: schermo da 6,55 pollici a 120Hz, super processore Qualcomm Snapdragon 888, connettività 5G, la Warp Charge 65T e la potente Hasselblad Camera for Mobile.

Segnaliamo anche che a partire da domani e per i tre giorni seguenti saranno disponibili dei super sconti sui prodotti: OnePlus 8 Pro, OnePlus 8T, OnePlus Nord, OnePlus N10 e OnePlus N100. Oltre alla tradizionale estrazione quotidiana per vincere gratuitamente un One Plus 8T.

Rimane tra i migliori smartphone di aprile l’Oppo Reno 2, disponibile su Amazon a circa 462 euro, è veramente un perfetto smartphone di fascia media da acquistare, vediamo le caratteristiche tecniche:

fotocamera quad-ai (48 + 13 + 8 + 2 mp) consente soggetti vicini, distanti e in movimento; la prospettiva può essere regolata con lo zoom ibrido 5x;

la funzione ultra steady video è come una action cam; la memoria interna da 256 gb offre spazio per foto e video di valore; la doppia sim consente l’utilizzo di 2 schede sim;

touchscreen e la fotocamera ultra resistente sono elaborati con il resistente gorilla glass 6.

I migliori smartphone di aprile Xiaomi Mi 10T Pro

Tra i top di gamma per via del miglior rapporto qualità/prezzo e tra i migliori smartphone di aprile, troviamo lo Xiaomi Mi 10T Pro, un prodotto veramente completo. Non è d’altra parte la prima volta che la Xiaomi tira fuori un best buy o un top di gamma. Lo Xiaomi Mi 10T Pro è in offerta da MediaWorld a 514 euro. Unici assenti sono il jack delle cuffie e la memoria espandibile per il resto lo smartphone ha un’ottima qualità video (refresh rate dinamico), scossa trattata per proteggere da spruzzi di acqua o pioggia, modulo 5G, processore Snapdragon 865 e due giorni di utilizzo con una carica. La fotocamera posteriore è da 108 Megapixel.

Molta attesa anche per le novità Apple, l’evento in streaming è previsto per questa sera alle 19. Secondo le indiscrezioni degli esperti non ci sarebbero novità nel campo degli smartphone quanto piuttosto in ambito di Ipad e dovrebbe esserci il lancio del dispositivo per non perdere traccia degli oggetti.