Luther Vandross: età, carriera chi è il protagonista del doodle di oggi

Il doodle di oggi è dedicato a Luther Vandross, cantante statunitense che nella sua carriera ha vinto 8 Grammy Awards e venduto 40 milioni di dischi.

Luther Vandross impara sin da bambino a suonare il piano da autodidatta e dopo il diploma all Qilliama Howard Taft High School nel Bronx si iscrive alla Western Michigan University per un anno, poi lascia definitivamente gli studi per intraprendere la carriera musicale per cui è ancora oggi ricordato.

La carriera di Luther Vandross inizia come cantante nei Bionic Boogie, il gruppo di Gregg Diamond, ricordati anche per la celebre “Hot Butterfly”, poi si sposta nel gruppo formato da Mauro Malavasi, Paolo Gianolino e Davide Romani e infine forma il quintetto funky con gli ex membri degli Shades of Jade.

Nel 1981 Luther Vandross pubblica il primo album da solista, “Never too much”, l’omonimo brano sarà remixato nel 1989. Iniziano le candidature ai Grammy Awards, che in totale saranno 33, e anche i primi riconoscimenti: il primo Grammy arriva proprio nei primi anni ‘80 con il brano Here and now. Una serie di duetti fortunati rilanciano la sua carriera dagli anni 90, nel 1992 infatti duetta con Janet Jackson nel brano “The Best Things in Life Are Free” , pezzo tratto dalla colonna sonora del film Mo’Money; successivamente duetta con Mariah Carey riproponendo un grande successo cantato da Lionel Richie e Diana Ross intitolato “Endless Love”.

Nel 2003 esce il suo album Dance With My Father premiato con ben 4 Grammy. Pochi anni dopo, nel 2005, muore dopo aver subito un ictus.