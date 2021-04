Condividi su

Bollette luce e gas più costose ad aprile: Arera ha spiegato perchè

Quello con le bollette luce e gas è un appuntamento fisso, e mai troppo gradito dagli utenti sparsi per la penisola. D’altronde rappresenta il costo da pagare per ottenere un servizio che è pur sempre essenziale per le necessità domestiche. In questo contesto, non si può non notare che aprile è un mese che registra nuovi aumenti nelle bollette di luce e gas.

Ciò è stato comunicato da Arera, ossia l’Autorità per l’Energia reti e ambiente, che ha anche spiegato il motivo di detta crescita dei costi. Vediamo più da vicino.

L’appena citata Autorità, vero e proprio punto di riferimento del settore, ha recentemente reso noti i dati delle tariffe aggiornate per quanto riguarda le bollette luce e gas. Si può dunque leggere che da inizio aprile la crescita dei costi è del 3,8% per l’elettricità e del 3,9 per il gas. In base a quanto reso noto da Arera, ciò è diretta conseguenza della crescita delle quotazioni delle materie prime che, per il secondo trimestre del 2021, condurrà dunque all’aumento delle spese dell’energia per la famiglia.

Non è però di certo mancata la pronta risposta delle associazioni a tutela dei diritti dei consumatori. Infatti, gli aumenti in bolletta luce e gas sono stati criticati dall’Unione Nazionale Consumatori (Unc), giacchè secondo le analisi svolte dall’associazione, condurrebbero ad una maggiore spesa totale pari a 60 euro per ogni famiglia tipo. Ecco le parole utilizzate dall’Unc per commentare quanto disposto da Arera: “Una doccia fredda per i consumatori! Una pessima notizia! Un rialzo non può che mandare in tilt i bilanci delle famiglie già in difficoltà per via dell’emergenza Covid”.

Non solo: “Per questo avevamo proposto all’inizio della pandemia di ridurre l’Iva sul gas al 10% sull’intero consumo e non solo sui primi 480 Smc annuali come è attualmente. Lo chiediamo ora anche al Governo Draghi”. Si tratta di un commento aspro, ma che non sorprende, visto anche il delicato periodo per le famiglie, a livello economico.

A ben vedere, però, va anche rimarcato che Arera ha recentemente approvato una delibera attuativa del decreto-legge Sostegni, mirata a ridurre di 600 milioni di euro le bollette luce e gas per le piccole imprese, ossia esercizi commerciali come ristoranti, bar, laboratori e negozi. Interessanti i numeri in gioco, giacchè beneficerebbero del provvedimento più di 3 milioni e mezzo di persone.

In particolare, per quanto riguarda le riduzioni del costo bollette luce e gas per le piccole imprese, nel sito internet di Arera si può leggere che: “In particolare, in modo simile a quanto avvenuto la scorsa primavera, lo sconto arriva a valere circa 70 euro al mese per un cliente con contratto con potenza di 15 kW e sarà particolarmente incisivo sulla spesa totale della bolletta per gli esercizi commerciali ancora costretti alla chiusura, riducendola fino al 70%. Per gli esercizi che possono rimanere aperti il risparmio si attesterà mediamente tra il 20% e il 30% della spesa totale della bolletta. Queste riduzioni non impattano sugli oneri posti in capo agli altri consumatori, in quanto sono finanziate da specifici stanziamenti a carico del Bilancio dello Stato.”

