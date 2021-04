Condividi su

Pass Vaccinale in arrivo: App o tessera per spostamenti ed eventi?

Pass Vaccinale: il Governo Draghi, come annunciato di recente dallo stesso Presidente del Consiglio, sarebbe già al lavoro sullo strumento che dovrebbe servire a spostarsi liberamente sul territorio nazionale, cioè tra zone di colore diverso, ma anche per partecipare agli eventi culturali e sportivi a poco a poco che si proseguirà sulla strada delle riaperture.

Pass Vaccinale: come potrebbe funzionare

Già oggi, martedì 20 aprile 2021, la cabina di regia dovrebbe prendere in esame la questione del rilascio di un pass vaccinale: in pratica, un documento che permetterà a chi ha completato il ciclo delle somministrazioni di composto anti-coronavirus di viaggiare sul territorio nazionale e di partecipare ad eventi culturali e sportivi, a poco a poco, che si procederà alle riaperture di cinema, teatri, stadi e così via. All’inizio dovrebbe essere un semplice certificato stampabile o scaricabile in pdf che riporterà i dati sul completamento della vaccinazione, appunto, oppure il risultato negativo di un tampone nelle precedenti 48 ore o ancora l’avvenuta guarigione dal Covid.

App o tessera per spostamenti ed eventi

In una seconda fase, il pass vaccinale potrebbe diventare una tessera o meglio un app per dispositivi mobili. Negli Usa è già attivo un software del genere a New York, stessa cosa in Israele e Cina: sostanzialmente, basta mostrare un Qr Code dal proprio smartphone per provare l’avvenuta vaccinazione o un recente referto di negatività a test del tampone. L’app del pass vaccinale italiana si muoverebbe in linea con quella a cui starebbero lavorando anche le istituzioni di Bruxelles: nell’ottica di facilitare anche gli spostamenti sul territorio Ue naturalmente. Tra le ipotesi più concrete che circolano al momento quella di attivare un apposito servizio all’interno dell’App Io, la stessa che si usa per il Cashback e che si trova già sui cellulari di milioni di italiani.

