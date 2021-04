Condividi su

Sondaggi Piepoli: vaccinazione anti Covid, maggioranza italiani favorevole

L’86% degli italiani è pronto a vaccinarsi contro il Covid-19. Solo una minoranza (5%) dichiara di non volersi vaccinare. È quanto emerge dagli ultimi sondaggi Piepoli per RaiNews24. Il 74% degli intervistati afferma di non aver alcuna preclusione verso qualsiasi vaccino: la maggioranza, quindi, non rifiuterebbe il preparato di Astrazeneca, o quello di Johnson & Johnson, tra i vaccini più discussi nelle ultime settimane.

Sondaggi Piepoli: piano vaccinale, governo rimandato

È negativo il giudizio degli italiani sulla gestione del piano vaccinale da parte del governo. Il 57% dichiara di non essere per nulla soddisfatto per come sta procedendo la campagna vaccinale. Il 41%, invece, promuove a pieni voti l’esecutivo. Sulla graticola vengono messe anche le Regioni: il 61% si dice per nulla soddisfatto di come stanno applicando il piano vaccinale.

C’è invece piena convergenza sulle restrizioni anti contagio in vigore fino al 30 aprile: il 56% degli italiani le convidide mentre il 32% le critica.

Sondaggi Piepoli: nota metodologica

Data o periodo in cui è stato realizzato il sondaggio: dal 12 al 13 aprile 2021. campione casuale rappresentativo della popolazione italiana maschi e femmine dai 18 anni in su, segmentato per sesso, età, Grandi Ripartizioni Geografiche e Ampiezza Centri proporzionalmente all’universo della popolazione italiana. interviste complete metodologia C.A.T.I.: 354 interviste complete metodologia C.A.W.I.: 151 totale complete: 505 non rispondenti/rifiuti/fuori quota (C.A.T.I.): 7.163 totale contatti (C.A.T.I./C.A.W.I.): 7.668. margine di errore (con livello di confidenza 95%) su 505 ± 4.3%.

