Dopo la lunga rassegna di nuove uscite delle serie tv aprile netflix, amazon prime e disney plus oggi parliamo anche della top 10 in Italia su Netflix tante sorprese tra serie tv e film.

Al primo posto una tra le recenti serie tv aprile uscite su Netflix: “Love and Monsters” con Dylan O’ Brien, disponibile da meno di una settimana sulla piattaforma. La pellicola diretta da Michael Matthews racconta l’invasione della Terra da parte di mostri, insetti e animali geneticamente modificati mentre Joel e Aimee stanno passando una piacevole notte romantica. Gli invasori iniziano così a distruggere città del mondo e nella concitazione generale i due, Joel e Aimee, si separano e si riparano in bunker sotterranei per sfuggire all’invasione. Dopo sette anni Joel (Dylan O’ Brien) cerca di ritrovare Aimee con l’aiuto di una vecchia radio, quando finalmente la rintraccia decide di partire per raggiungerla lasciando il bunker e il gruppo con cui si era rifugiato fino a quel momento.

Serie tv aprile e film nella top 10 di Netflix

Al secondo posto, invece, non ci sono serie tv aprile, ma “Il testimone invisibile”, un thriller italiano con un cast di tutto rispetto: Riccardo Scamarcio, Miriam Leone e Fabrizio Bentivoglio sono solo alcuni dei protagonisti. Al centro della pellicola, un imprenditore che trova l’amante assassinata e chiede aiuto a un penalista per rivelare la verità che si nasconde dietro l’omicidio.

Al terzo posto “Into the Beat”, la pellicola dedicata alla danza dove si racontano le vicende di una ballerina di danza classica che casualmente si avvicina alla disciplina dell’hip hop. Al quarto posto “The Serpent” la miniserie uscita il primo gennaio 2021 con la prima puntata, che ha come protagonista uno spietato killer Charles Sobhraj che adesca turisti negli anni ‘70. La serie tv si basa su eventi reali. Ci saranno altre serie tv uscite ad aprile nelle ultime posizioni?

Non ci sono serie tv aprile nella ultime posizioni della top 10 di oggi, al quinto posto infatti troviamo la serie tv rilasciata il mese scorso “Che fine a fatto Sara?” seguita dalla tanto amata “The Crown” che torna in classifica dopo la recente morte del Principe Filippo. Al settimo posto “Th Vikings” dopo l’uscita dei nuovi episodi. Gli ultimi posti invece sono per “Thunder Force”, “Ginny e Georgia” e, chiude la classifica, il film “I minions”.