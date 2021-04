Condividi su

Vorresti cambiare operatore, ma non sai quali sono le offerte internet mobile più convenienti? Abbiamo fatto una classifica per te. Per maggiori informazioni sulle condizioni ti consigliamo di consultare i siti ufficiali degli operatori telefonici in questione.

Al primo posto tra le offerte internet mobile per il mese di aprile 2021 abbiamo Very Mobile con l’offerta a soli 4,99 € al mese che prevede 30 Giga, minuti e SMS illimitati. Il costo della SIM più l’attivazione di 5€ per un totale (iniziale) di 9,99€. Mentre la spedizione è gratis. ATTENZIONE, l’offerta è valida solo per il passaggio da alcuni operatori telefonici.

Al secondo posto per le offerte internet mobile: Ho Mobile con l’offerta a 5,99 € al mese per 70 Giga, minuti e SMS illimitati. Come funziona l’attivazione? Spedizione e attivazione sono gratis, mentre la SIM ha un costo di 0,99 € ed è richiesta una prima ricarica da 6€, da cui saranno scalati i 5,99 € per un totale iniziale di 6,99€. ATTENZIONE, l’offerta è valida solo per il passaggio da alcuni operatori telefonici. Infine Ho Mobile ha attivo un servizio “soddisfatti o rimborsati”, dopo 30 giorni se non si è soddisfatti del servizio di può richiedere il rimborso online.

Fastweb al terzo posto tra le offerte internet mobile

Infine al terzo posto nelle offerte internet mobile troviamo Fastweb con l’offerta Nexxt Mobile, valida solo online ed entro il 20 aprile. L’offerta ha un costo di 7,95 € al mese per 70 Giga, minuti illimitati.

Tra le offerte internet mobile non possiamo non citare però anche: Kena Mobile: 100 GB e minuti + SMS illimitati per 9,99 € al mese. Attivazione, SIM e consegna Gratis per clienti Iliad, Poste Mobili, Lycamonile, Coop, Ho-Mobile, Fastweb e altri. La rete è 4G di Tim; e Iliad GIGA 100 : 100 GB, Minuti e SMS illimitati a 9,99 € al mese.

Vediamo cosa è incluso nell’offerta di Iliad: 100 GB in 5G – se disponibile – superati i 100 GB si naviga al costo di 0,90 €/100MB; i minuti e gli SMS sono illimitati verso fissi e mobili in Italia; in Europa, invece, l’offerta prevede Minuti e SMS illimitati più 6 GB dedicati al roaming Europa (bisogna consultare l’elenco dei paesi inclusi); infine la parte internazionale prevede minuti illimitati verso i fissi e mobili internazionali in oltre 60 destinazioni (consultare maggiori info).