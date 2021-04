Vera Gedroits, chi era la protagonista del doodle di oggi?

Condividi su

Oggi, 19 aprile 2021, si festeggiano i 151 anni dalla nascita di Vera Gedroits; Google le dedica il doodle, l’immagine che molto spesso sostituisce il logo del motore di ricerca, di oggi.

Chi era Vera Gedroits? Vera Gedroits è stata la prima donna donna chirurgo militare in Russia, prima professoressa di chirurgia e a prestare servizio come medico nel Palazzo Imperiale della Russia ed è ricordata ancora oggi per le sue innovazioni in ambito medico. Sembrerebbe che la Gedroits abbia pubblicato 58 articoli scientifici, che includono sia articoli che libri di testo sulla chirurgia generale, ma oltre a questo fu anche poetessa e scrittrice.

Vera Gedroits parte volontaria durante la guerra nel 1904

Nata il 19 aprile 1870 in una famiglia di discendenza reale lituana a Kiev, al tempo parte dell’Impero russo, lasciò la Russia per studiare medicina in Svizzera per poi tornare all’inizio del XX secolo e iniziare la carriera come medico chirurgo. Nel 1904, quando scoppiò la guerra tra Russia e Giappone, si offrì volontaria come chirurgo su un treno ospedaliero della Croce Rossa. Fu proprio in questa occasione che Vera Gedroits si distinse per aver curato molti pazienti e aver portato a termine difficilissimi interventi, le pratiche e le innovazioni che introdusse non solo le fecero ottenere riconoscimenti, ma diventarono le procedure ufficiali dell’esercito russo. Pioniera per aver utilizzato la laparotomia per trattare le ferite addominali.

Dal 1909 Vera Gedroits fu medico della corte reale dove tra le altre cose insegnò alla zarina Alessandra e alle figlie le pratiche infermieristiche di base. Con lo scoppio della Rivoluzione Russa, nel 1917, tornò ad operare in battaglia, dove rimase ferita e per questo fu rimandata a Kiev, dove iniziò la carriera da professoressa. Nel 1923 divenne la prima professoressa di chirurgia russa all’Università nazionale di Medicina Bogomolets.

Vera Gedroits morì giovanissima nel 1932, per un cancro uterino che le era stato diagnosticato l’anno precedente, a soli 61 anni.