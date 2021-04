Condividi su

Investimento aprile e criptovalute: le più interessanti e i rischi collegati

In queste ultime settimane, il mercato delle criptovalute è fortemente in auge, giacchè sta vivendo un periodo assai altalenante, con movimenti di rilievo per buona parte degli asset finanziari. E’ proprio il noto Bitcoin a tenere banco, poichè dopo aver oltrepassato i 61 miliardi di dollari a metà dello scorso mese, è poi sceso di valore. Ma l’interesse degli investitori permane intatto.

In verità c’era da aspettarselo: infatti se pensiamo ai livelli toccati dall’asset in oggetto, era inevitabile la liquidazione di alcune posizioni su iniziativa degli investitori. Non solo: come rilevato dagli analisti, le criptovalute sono ormai considerate alla pari degli asset finanziari, pertanto sono soggette all’influenza di una serie di elementi che hanno riflessi sulla quotazione. Cerchiamo dunque di fare il punto della situazione e di capire, di seguito, quali sono le migliori opportunità, in tema di investimento aprile, in ambito criptovalute e quali i rischi collegati.

Investimento aprile: ecco le criptovalute più interessanti al momento

In base a quanto rilevato dagli studi dei professionisti del settore, vero è che le criptovalute adesso ono tra le alternative più interessanti, in tema di investimento aprile, sempre però tenendo conto del rischio insito in tale tipologia di strumenti finanziari.

In particolare, tra le migliori criptovalute da acquistare ora ci sono alcuni asset che stanno mostrando dati assai incoraggianti, come ad es. Ethereum, Ripple e Theta. E non è finita qui, c’è anche il mercato delle criptovalute emergenti che può destare un grande interesse negli investitori: Uniswap, Polkadot, Avalanche e 1inch, sono nomi da tenere d’occhio, perchè costituiscono progetti capaci di offrire prospettive vantaggiose e di crescita nel medio e lungo termine, sempre considerando però il fattore rischio tipico di questo mercato.

I parametri che hanno riflessi sul mercato delle criptovalute

Come accennato, investire in criptovalute significa essere esposti comunque alle variabili rappresentate da alcuni fattori esterni ed interni, che certamente debbono essere presi in considerazione, prima di investire in questi asset speculativi. Non ci si può dimenticare, anzitutto, delle esigenze degli investitori: ora, anche i maggiori hedge fund vantano posizioni di rilievo sulle criptovalute e il prezzo è correlato ai grandi flussi di acquisto e vendita.

Pertanto, se in alcune circostanze, una svalutazione anche consistente potrebbe essere soltanto una tendenza fisiologica, collegata alle necessità di alleggerimento delle posizioni da parte degli investitori istituzionali; in altre circostanze, gli investitori debbono prestare grande attenzione, giacchè l’andamento potrebbe dimostrare che il fenomeno è strutturale. In quest’ultimo caso, in particolare, il futuro del mercato delle criptovalute potrebbe dunque non essere così roseo come si potrebbe pensare, specialmente con riguardo ai buoni esiti sul lungo periodo. Ecco perchè, in tema di investimento aprile, occorre comunque essere piuttosto attenti, senza fare passi avventati sulle criptovalute.

Anche gli stessi dati macroeconomici vanno considerati nel dettaglio, specialmente il trend dell’economia a livello mondiale e le rilevanti politiche monetarie delle banche centrali. Infatti, se l’offerta di moneta è alta, si può ben comprendere una alta propensione agli investimenti con rischio importante; in altre parole, se la Banca Centrale Europea (BCE) mantiene bassi i tassi e alta la disponibilità di moneta, la conseguenza è che le quotazioni delle criptovalute salgono. Analoghe considerazioni valgono se pensiamo agli effetti dei cicli economici, giacchè le politiche fiscali espansive certamente avere conseguenze sui prezzi degli asset crypto, considerati ormai alla stregua di investimenti di protezione contro l’inflazione al pari dell’oro.

Tutti questi fattori non possono essere tralasciati, anzi è essenziale comprenderne il meccanismo e i riflessi sugli investimenti, servendosi degli strumenti tecnici per l’analisi finanziaria e, se necessario, della collaborazione di esperti del campo degli investimenti. Ciò in modo da poter dar luogo ad un investimento aprile efficace anche per il futuro.

I rischi concreti oggi per le criptovalute: ecco quali sono

A questo punto, cerchiamo di fare luce su quelli che possono essere in principali pericoli in ambito investimenti in criptovalute. Un rilevante fattori di rischio è rappresentato dalle possibili, e secondo alcuni probabili, nuove imponenti regolamentazioni sulle criptovalute. Infatti, i maggiori rappresentanti delle istituzioni finanziarie temono che i bitcoin e le criptovalute in generale siano pericolosi strumenti speculativi. Ecco perchè potrebbe rivelarsi necessario intervenire con regole stringenti. Addirittura, Christine Lagarde – presidente della Bce – ha dichiarato che i bitcoin non sono valuta e che le banche centrali non acquisteranno mai questi asset finanziari. Ciò a dimostrazione che il mondo finanziario è al momento spaccato sulle opinioni in merito alle criptovalute.

C’è chi ha fatto notare che anche la campagna di vaccinazione contro il Covid-19 potrebbe avere un impatto sul futuro delle criptovalute, ben oltre quanto attiene all’investimento aprile in questi strumenti. Con un miglioramento della crisi sanitaria, l’economia globale potrebbe risalire la china già quest’anno. Perciò, la ripresa delle attività economiche potrebbe spostare l’attenzione degli investitori su settori differenti da quello delle criptovalute, riducendo la portata del fenomeno bitcoin.

Concludendo, non resta che seguire con estrema attenzione l’evolversi della situazione, per comprendere quali saranno le strategie degli investitori e l’andamento dei mercati nel prossimo, delicato, periodo. Sta di fatto che nell’era delle nuove tecnologie, sembra difficile non prevedere alcun futuro per le criptovalute.

