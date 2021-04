Serie Tv aprile: oggi appuntamento con The Falcon and The Winter Soldier

Condividi su

Oggi appuntamento con il penultimo episodio su Disney Plus, della serie tv di aprile targata Marvel “The Falcon and The Winter Soldier”. Ricordiamo che la serie è legata ai personaggi secondari dei film Marvel Cinematic Universe: “ The Falcon and The Winter Soldier”, e racconta un’avventura di Sam Wilson e Bucky Barnes (rispettivamente The Falcon e The Winter Soldier), un mese dopo gli eventi di Avengers: Endgame. I due protagonisti di The Falcon and the Winter Soldier sono interpretati da Sebastian Stan e Anthony Mackie.

Un piccolo recap per chi dovesse aver perso qualche appuntamento con le storie degli Avengers. Nel finale di Avengers: Endgame, Cap riporta le Gemme dell’Infinito nella giusta linea temporale e decide poi di fermarsi nel passato per vivere con Peggy. Ricompare poi, a sorpresa, anziano per consegnare a Sam (The Falcon) il proprio scudo, mentre Bucky Burnes (The Winter Soldier) osserva il passaggio del testimone. La nuova miniserie The Falcon and The Winter Soldier riparte proprio da qui. In tutto gli episodi della miniserie saranno sei e saranno resi disponibili con cadenza settimanale – ogni venerdì– fino al 23 aprile 2021 sulla piattaforma di streaming.

Serie tv aprile, le novità del catalogo Netflix

“This is a Robbery: The world’s biggest art heist”, il nuovo documentario in arrivo su Netflix ad aprile 2021 : 500 milioni di dollari di arte mancante. Una ricompensa di 10 milioni di dollari per chi la trova. Tocca a te entrare nel mistero. 30 anni fa due ladri rubarono milioni di dollari di opere d’arte all’Isabella Stewart Museum Gardner Museum di Boston. Ancora oggi gli investigatori sono sulle tracce delle opere scomparse e cercano di risolvere il più grande colpo d’arte della storia.

In attesa anche degli ultimi episodi della prima stagione della serie tv, aprile 2021 disney+, “Dollface” creata da Jordan Weiss e già trasmessa in America sulla piattaforma Hulu. La protagonista Jules Wiley, interpretata da Kat Dennings (2 Broke Girls), dopo essere stata lasciata dallo storico fidanzato deve “rientrare” nel mondo delle donne.