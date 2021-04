Amazon Serie Tv, novità di Aprile: quali serie non saranno più disponibili?

Condividi su

Amazon Serie Tv, quali sono le novità di Aprile e soprattutto quali serie non saranno più disponibili? Vediamo le info nel dettaglio.

Impossibile non iniziare dal nuovo reality show LOL: chi ride è fuori, distribuito da Amazon Prime Video, prodotto da Endemol Shine Italy e diretto da Fedez e Mara Maionchi. Veramente un grande colpo per le serie tv di amazon. L’idea del format è veramente geniale, anche se non del tutto originale, dieci comici sono chiusi in una stanza per 6 ore, ogni giocatore ha come obiettivo quello di far ridere gli altri – con battute gag, oggetti – e nel caso in cui uno dei partecipanti rida o faccia anche un accenno di smorfia o sorriso prima c’è l’ammonizione e poi l’eliminazione dallo show. I protagonisti del gioco Elio, Caterina Guzzanti, Lillo, Angelo Pintus, Frank Matano, Katia Follesa, Ciro e Fru dei The Jackal, Michela Giraud e Luca Ravenna hanno fatto ridere di gusto il pubblico, finendo anche nei trend topic di Twitter. Il reality è disponibile dal 1 aprile, le ultime due puntate invece disponibili dall’8 aprile, e il web è impazzito per alcune scenette comiche e personaggi come il supereroe “Posaman” di Lillo.

È arrivata nel catalogo delle amazon serie Tv aprile 2021 anche Them, una miniserie antologica horror ambientata negli USA, la prima stagione è ambientata negli anni ‘50 e narra le vicende di una famiglia afroamericana che si trasferisce dal North Carolina in una quartiere, di bianchi, a Los Angeles proprio durante il periodo storico “The Great Migration”. Una casa apparentemente idilliaca, che però diventerà un vero e proprio inferno. La serie sarà disponibile su Amazon Prime Video dal 9 aprile 2021.

Le prossime uscite amazon serie tv: 19 aprile arriva Before Pintus (protagonista anche di LOL), al centro la sua vita quotidiana personale e professionale. 8 episodi da 35 minuti; il 28 aprile arriva nel catalogo amazon serie tv anche Leonardo, la fiction andata in onda su Rai1.

Quali amazon serie tv non saranno più disponibili?



Amazon annuncia i titoli che non saranno più disponibili tra le amazon serie tv nel catalogo,in scadenza il 20 aprile: Scrubs, Futurama, Modern Family, I Griffin (tutte produzioni Fox/ABC attualmente su Disney+ via Star).