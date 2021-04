Condividi su

Sondaggi Tp: torna a crescere la fiducia degli italiani in Draghi

Riaprire subito bar e ristoranti almeno all’aperto dato che i rischi di contagio in questo caso risulterebbero bassi. Il 54,4% degli italiani si schiera a favore delle riaperture dei locali a determinate condizioni, il 21% vorrebbe invece che si riaprisse tutto mentre per il 22,5% è ancora troppo presto. Sono i dati raccolti dal sondaggio settimanale realizzato da Termometro Politico tra il 13 e il 15 aprile.

Fonte: Termometro Politico

Sondaggi Tp: le parole di De Luca su chi deve essere vaccinato per primo

Pochi giorni fa, il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, ha detto che “dopo fragili e 80enni si deve vaccinare chi è attivo economicamente e non privilegiare gli anziani”. Le parole di De Luca vengono condivise solo da una minoranza degli italiani (10,6%). Il 62,9% ritiene invece giusto vaccinare prima gli anziani per limitare i decessi e i ricoveri in terapia intensiva. Un ulteriore 21,3% pensa invece che le vaccinazioni degli anziani e dei più giovani debbano andare in parallelo.

Sondaggi Tp: “Erdogan dittatore”, oltre 6 italiani su 10 d’accordo con Draghi

Una settimana fa, il premier Draghi ha definito il presidente turco Recep Tayyip Erdoğan un “dittatore”. Il 61,3% degli italiani approva in toto le parole di Draghi, il 28,6% dà ragione al premier nella sostanza ma ritiene sarebbe stato meglio non usare quei termini per evitare ritorsioni economiche, infine l’8,2% non condivide le parole di Draghi in quanto il presidente turco è stato eletto e non può essere definito un dittatore.

L’operazione del governo su Alitalia con la nascita di Ita tramite l’esborso di 1,8 miliardi e il dimezzamento degli aerei e del personale divide gli italiani. Il 23,4% benedice l’operazione definendola equilibrata, il 23,9% la respinge spiegando che Alitalia doveva essere sostenuta e salvata nella sua interezza perchè “così non può competere a livello internazionale”. Contro l’operazione un ulteriore 38,1% secondo cui Alitalia andava lasciata al mercato ed eventualmente consentito il suo fallimento.

Torna a crescere la fiducia degli italiani nel premier Draghi: in una settimana si è passati dal 50,8% al 54,1%.

Sondaggi Tp: le intenzioni di voto

Le intenzioni di voto vedono la Lega stabile al primo posto col 23,3%. In calo Pd (19,4%), Fratelli d’Italia (18,8%) e Movimento 5 Stelle (15,7%). Forza Italia stampa un netto 6%, Azione cresce al 3,4% e Italia Viva torna al 3%. La Sinistra è data al 2,9%, i Verdi all’1,5%, +Europa all’1,3% e il Partito Comunista all’1%.

Sondaggi Tp: nota metodologica

Sondaggio realizzato con metodo Cawi, 3.100 interviste raccolte tra il 13 e il 15 aprile 2021.

