Serie Tv Aprile 2021, catalogo e curiosità sulle novità di questo mese

Continuiamo la rassegna delle novità in ambito serie tv per aprile 2021, disponibile da ieri su Netflix “Papà, Non mettermi in imbarazzo!”, con Jamie Foxx.

Per gli amanti delle commedie e, più in particolare, delle famiglie bizzarre sicuramente l’arrivo di “Papà, non mettermi in imbarazzo!” nel catalogo delle serie tv aprile di Netflix è sicuramente un’ottima notizia. La serie statunitense è stata ideata da Bentley Kyle Evans e racconta il rapporto tra un padre single Brian Dixon (Jamie Foxx) e la figlia Sasha Dixon (Kyla-Drew) – doppiati in italiano da Pino Insegno e Agnese Marteddu – che devono imparare in fretta a rispettare i diversi ruoli. La prima stagione, composta da 8 episodi è disponibile sulla piattaforma di streaming.

Stanno per arrivare gli ultimi due episodi, su Disney Plus, delle serie tv di aprile targata Marvel “The Falcon and The Winter Soldier”. Ricordiamo che la serie è legata ai personaggi secondari dei film Marvel Cinematic Universe: “ The Falcon and The Winter Soldier”, e racconta un’avventura di Sam Wilson e Bucky Barnes (rispettivamente The Falcon e The Winter Soldier), un mese dopo gli eventi di Avengers: Endgame. I due protagonisti di The Falcon and the Winter Soldier sono interpretati da Sebastian Stan e Anthony Mackie.

Un piccolo recap per chi dovesse aver perso qualche appuntamento con le storie degli Avengers. Nel finale di Avengers: Endgame, Cap riporta le Gemme dell’Infinito nella giusta linea temporale e decide poi di fermarsi nel passato per vivere con Peggy. Ricompare poi, a sorpresa, anziano per consegnare a Sam (The Falcon) il proprio scudo, mentre Bucky Burnes (The Winter Soldier) osserva il passaggio del testimone. La nuova miniserie The Falcon and The Winter Soldier riparte proprio da qui. In tutto gli episodi della miniserie saranno sei e saranno resi disponibili con cadenza settimanale – ogni venerdì– fino al 23 aprile 2021 sulla piattaforma di streaming.

Tra le novità del catalogo, anche se non legata alle serie tv aprile 2021 disney +, in arrivo la pellicola “Nomadland”, 7 nomination ai BAFTA (British Academy of Film and Television Arts) e 6 nomination agli Oscar, già vincitore del Leone d’Oro alla Mostra del Cinema di Venezia e di due Golden Globes nelle categorie Miglior film drammatico e Miglior regia. Disponibile dal 30 aprile sulla piattaforma di streaming.