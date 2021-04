Condividi su

Motori: meglio acquisto o noleggio a lungo termine dell’auto?

Le novità nel mondo dei motori sono sempre dietro l’angolo e non riguardano solamente le nuove vetture oppure le tecnologie che migliorano l’intero comparto. Le novità più interessanti arrivano soprattutto dalle modalità di possesso di una vettura. Oggi più che mai, infatti, sempre più automobilisti si interrogano su cosa sia più conveniente tra l’acquisto di una vettura ed il noleggio a lungo termine.

Quella dell’acquisto è una formula ormai conosciuta da diversi anni. Che si tratti di una vettura nuova o di un’auto usata. Nel corso del tempo però sono nate diverse alternative come ad esempio il noleggio a lungo termine. Si tratta di una formula particolarmente agile grazie alla quale è possibile sottoscrivere un contratto di utilizzo di una vettura a fronte del pagamento di un canone mensile che comprende la polizza assicurativa, la sostituzione stagionale delle gomme, la manutenzione.

Ci sono formule che prevedono un anticipo da versare all’inizio del noleggio e un riscatto alla scadenza, del tutto simili ai vecchi contratti di leasing. Il contratto di noleggio viene stabilito in base al chilometraggio annuo che pensiamo di percorrere e che non dovrebbe essere inferiore ai 10-15 mila chilometri.

Con il contratto di auto a noleggio, che dura dai 24 ai 60 mesi, l’auto viene scelta in ogni sua caratteristica dal cliente e viene consegnata nuova, acquistata su richiesta del cliente o ordinata alla casa costruttrice. Il leasing, invece, è una sorta di affitto dell’auto, che possiamo riscattare una volta terminato il periodo specificato nel contratto mediante una maxi rata finale. Questa non terrà conto del valore dell’auto una volta estinto il periodo di “affitto”, ma del valore dell’auto nuova. Per rendere ancora più chiara la questione, è come se, la società di leasing, anticipasse l’intero valore dell’auto acquistata, ricevendo tramite le rate il “risarcimento”. Si tratta di una formula molto conveniente per chi viaggia molto per lavoro e quindi è abituato a cambiare spesso vettura.

I vantaggi dell’acquisto

Non bisogna poi sottovalutare i vantaggi della formula dell’acquisto. Il vantaggio principale sta nel fatto che l’auto sarà a tutti gli effetti di proprietà fin da subito. Il valore intrinseco dell’auto sarà completamente a favore del proprietario, nonostante questo diminuisca già dall’uscita dell’auto dal concessionario. C’è da dire che questa potrebbe essere ancora la strada migliore da percorrere se non si utilizza in modo frequente l’auto, risparmiando quindi su spese di manutenzione e assicurazione. O ancora se si voglia acquistare un allestimento o modello particolare. E’ il caso più particolare e che probabilmente non riguarda la stragrande maggioranza degli automobilisti ma più la nicchia dei collezionisti, puntando sulla valutazione futura di un modello esclusivo.

Inoltre occorre considerare l’esborso iniziale per l’acquisto di una vettura che spesso può essere molto esoso, al contrario di quanto avviene con la formula del noleggio a lungo termine.

