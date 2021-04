Condividi su

Chi va in zona rossa e chi torna in zona arancione questa settimana

I dati dell’epidemia si stabilizzano dopo il calo della settimana scorsa: dovrebbe essere sostanzialmente questo il dato principale del monitoraggio sull’andamento del contagio che verrà diffuso domani venerdì 16 aprile 2021. Ecco le regioni che rischiano la zona rossa e quelle che possono sperare nella promozione in zona arancione.

Le regioni che potrebbero andare in zona arancione

L’epidemia nel nostro paese si sta stabilizzando: dopo Pasqua e Pasquetta quasi tutta Italia è entrata in zona arancione, tuttavia, in alcune regioni i dati dovrebbero portare a un irrigidimento delle restrizioni. Delle 4 regioni che si trovano attualmente in zona rossa: solo la Campania è quasi certa del passaggio in zona arancione mentre, per la “promozione”, la Puglia dovrà attendere la formalizzazione dell’incoraggiate trend relativo a incidenza dei contagi, indice Rt e ricoveri in terapia intensiva registrato nelle ultime settimane. Pare certo, invece, che resteranno nella fascia di rischio più alta Sardegna e Valle D’Aosta.

Chi rischia l’ingresso in zona rossa

Dunque, la Campania – e forse la Puglia – può sperare di raggiungere le altre regioni in zona arancione mentre la Sicilia potrebbe aggiungersi a Sardegna e Valle d’Aosta tra i territori in zona rossa. Nell’isola l’incidenza dei contagi non ha ancora raggiunto la soglia critica (intorno ai 190 casi su 100mila abitanti), d’altra parte, sette giorni fa l’indice Rt era quasi giunto all’1.25: da considerare poi che la provincia di Palermo è già nella fascia di rischio più alta fino al 22 aprile almeno. Anche la Basilicata rischia la zona rossa (in questo caso è l’incidenza dei contagi – quasi 230 su 100mila abitanti – a destare preoccupazioni). Da sottolineare anche che fino al 30 aprile è sospesa la zona gialla ma alcune regioni come Alto Adige, Umbria Lazio, Abruzzo e Molise potrebbero già accedere alla zona più permissiva.

