Condividi su

Sondaggi Ipsos: piano vaccinale, il 56% degli italiani si dice soddisfatto

Un italiano su due promuove il governo Draghi per come sta gestendo l’emergenza pandemica. Critico il 38% secondo cui l’esecutivo è troppo concentrato sulle chiusure. Sono i dati rilevati dagli ultimi sondaggi Ipsos realizzati per la trasmissione di La7, Di Martedì, e andati in onda il 13 aprile. Il governo riceve giudizi positivi anche in merito all’andamento del piano di vaccinazioni: nonostante i continui stop and go che stanno interessando i vari vaccini anti-Covid, il 56% degli italiani si dice soddisfatto del piano vaccinale impostato dal governo. Il 34% è di parere opposto e lo boccia.

Sondaggi Ipsos: il 47% promuove la scelta del generale Figliuolo a commissario straordinario

Per il 47% degli intervistati l’indicazione di un militare come il generale Figliuolo, alla guida della campagna di vaccinazioni ha portato dei benefici alla stessa campagna. Di diverso avviso il 33% secondo cui il sostituto di Arcuri scelto da Draghi non ha portato alcun beneficio alla campagna vaccinale in atto.

Sondaggi Ipsos: 33% italiani pronto a vaccinarsi con Astrazeneca

Intanto continuano ad addensarsi nubi sul vaccino Astrazeneca. La Danimarca è il primo paese europeo ad aver deciso la sospensione in via definitiva del preparato anglo svedese a seguito dei “rari ma comunque gravi” effetti collaterali giunti dopo la sua somministrazione. In Italia la vaccinazione con Astrazeneca continua: il 33% degli italiani dichiara di essere pronto a vaccinarsi con la cura anglo svedese, il 21% lo farebbe solo se non fosse possibile riceverne un altro mentre il 25% non lo farebbe proprio. Il 21% non prende posizione.

Sondaggi Ipsos: nota metodologica

Sondaggio Ipsos realizzato presso un campione casuale nazionale rappresentativo della popolazione italiana maggiorenne secondo genere, età, livello di scolarità, area geografica di residenza, dimensione del comune di residenza. Sono state realizzate 500 interviste mediante sistema Cati il 12 aprile 2021.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]